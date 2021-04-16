西武獅今日舉辦「台灣水果日」主題日，身為台將的吳念庭則靠好表現爭取到固定先發席位，擔任第五棒、一壘手，可惜在這家鄉主題日沒有太多表現，3打數沒有安打，西武獅髙橋光成先發7局只失1分，打線方面則有森友哉敲出超前轟，最後西武以2比1擊敗軟銀。

先前台灣鳳梨熱潮席捲日本，西武獅與台灣觀光局合作，趁勢舉辦「台灣水果日」，在球場外有超大吳念庭生涯首轟紀念看板，只要和看板合照就能參加抽獎，希望能推廣台灣魅力給日本球迷。

可惜的是吳念庭此戰雖有不錯的擊球內容，但3打數最後都出局，包含1次三振。首局軟銀洋炮葛拉西亞（Yurisbel Gracial）首打席敲出陽春炮，不過下半局西武也以若林樂人的二壘打開啟攻勢，先靠犧牲打上三壘，隨後趁對方投手暴投追平比數。

接下來西武獅先發髙橋光成都沒再被軟銀攻佔得點圈，一度上演10上10下好投，封鎖軟銀打線，他主投7局只被敲3安，因一發全壘打失1分、3K，收下本季個人第3勝。而軟銀先發石川柊太表現也不錯，但第6局被森友哉敲出一發超前陽春炮而失分，7.2局被敲4安、失2分承擔敗投。

最後西武獅以2比1擊敗軟銀，吳念庭可惜沒能在「台灣水果日」敲安，他目前打擊率為2成68。此戰過後西武也拉下軟銀，以10勝6敗暫居洋聯龍頭。

(中時 )