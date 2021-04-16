聯亞疫苗與高端疫苗同屬次單位技術平台，但除誘發T細胞技術外更加入刺激B細胞的技術，聯亞董事長王長怡表示，透過這項技術能加強人體T細胞的記憶效果，讓抗體存在更久，根據目前報告，打2劑後的血清陽轉率達100％，中和抗體是幾何平均數的43倍，效果超越其他同型產品。

二期臨床試驗總主持人、中國附醫感染管制中心副院長黃高彬解釋，聯亞疫苗還添加自家優秀的胜？技術，讓疫苗不但可以刺激T細胞記憶，還能活化B細胞感受器（IgM），讓疫苗效果更好。

王長怡指出，聯亞開發疫苗的理念是精準，若用整個病毒或細胞去生產疫苗，速度當然可以很快，但相對的對人體造成的免疫反應也最大，聯亞去年開始研究新冠病毒時，將所有對人體無用的抗原雜質都剔除，留下最乾淨的部分，因此安全性比其他同類型疫苗來的高。

黃高彬補充，整個新冠病毒共有1300多個棘蛋白，但聯亞卻能去蕪存菁的挑出60個受體結合域（Receptor-Binding Domain，RBD），讓接種者可免於不必要的免疫反應，是聯亞疫苗安全性的最大關鍵，同時也是專利技術的展現。

黃高彬說，若將整條棘蛋白的基因片段製成抗原，容易將不必要的免疫反應帶進人體，增加副作用的產生，這也是美國Novavax疫苗副作用較多的主因，根據最新報告指出，Novavax受試者會出現疲憊、頭痛、噁心等症狀，而這些症狀在聯亞受試者中都未看到。

此外，聯亞疫苗對付變種病毒的能力似乎也相當傑出，王長怡說，由於聯亞疫苗是採用新冠病毒棘蛋白中的穩定RBD來製成疫苗，因此無論病毒如何變異都會有效果，經動物實驗也證實，無論對英國變異株或是南非變異株，都具有相當不錯的保護力。

(中時 )