艾薇與男友、家人已10個月沒相聚。（環球提供）

艾薇16日推出首張專輯《I》，身為《聲林之王2》冠軍的她，今受訪聊起近日話題人物采子，艾薇表示采子曾上節目踢館，兩人只有一面之緣沒機會說話；不過有人意外發現艾薇按讚采子昨在社群發出的道歉影片，是圈內少數按讚該影片的藝人，對此，艾薇一頭霧水解釋，應該是持有她社群帳號的爸媽不小心按到。

艾薇驚訝表示：「我昨天在錄《玩很大》，幾乎沒時間滑IG，完全沒印象有看過那影片，應該不小心按到，也可能是爸媽不小心按到，我爸媽都有我社群帳號的密碼。」意外透露家教甚嚴的她，社群帳號的密碼連爸媽知道，艾薇幽默表示自己就是「現代24孝女」。

她新歌〈甘蔗掰掰〉詮釋時下渣男，對於近期台灣演藝圈接連爆出緋聞，艾薇雖與大馬男友穩定交往5年，但因疫情關係，小兩口已長達10個月沒見面，艾薇分享遠距離戀情維繫秘訣全靠「信任」，會彼此報備每日行程，但不會一直查勤，以免無形中造成對方太大壓力，此外，男友雖與她的大馬閏蜜認識，但不會私下聯絡。

(中時 )