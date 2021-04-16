台鐵太魯閣號2日發生出軌事故造成重大死傷，交通部長林佳龍承擔政治責任辭職下台，將在20日生效。前扁辦主任陳淞山指出，太魯閣號事故，讓「蔡蘇體制」出現了執政破口，行政院長蘇貞昌已經嚴重不適任，總統蔡英文該壯士斷腕了。

陳淞山16日在《美麗島電子報》撰文指出，分工有序的「蔡蘇體制」，蘇貞昌扮「黑臉」，的確讓「避居二線」的蔡總統，避開各種政治紛擾與爭議，因而獲得超高民調的信任度與施政滿意度，同時也順勢壓制住民進黨內蠢蠢欲動的派系爭鬥，以及中生代接班的政治傾軋及內訌。

陳淞山點出，太魯閣號發生事故，捅破「蔡蘇體制」這樣的執政現象，他質疑蘇院長因為「台鐵體檢報告」是前閣揆賴清德交辦，以及他最討厭的政委張景森所負責召集處理所做成，便不當一回事地由政院祕書長發函各部會自行研處，他卻連在2年多的行政院會中，都未曾加以討論「如何處理」。最終太魯閣號發生慘劇，蘇揆難辭其咎，最根本的問題就是政治心態的過度「偏執與傲慢」。事情鬧大條了，就只會「躲好躲滿」，直到風頭過去，再出來做做樣子。要蘇揆承認錯誤、檢討反省很難嗎？

陳淞山直指，太魯閣號事故，已不是行政院會默哀道歉，與衛福部募款10多億彌補就可解決，更不是交通部長林佳龍承擔政治責任下台，而行政院長神隱多日就可逃避的。蘇揆必須自我究責，並在行政院會中立即針對台鐵安全問題做出決策，且須拿出解決的「時間表」，要求相關部會限期執行，才能夠對冤死的罹難者及其他人民有所交待。

陳淞山認為，目前「蔡蘇體制」已經出現執政破口，蘇院長已經嚴重失職的後續處理作為，才是最大的問題，因為他連「亡羊補牢」的政治態度與作為都沒有，已經嚴重不適任，蔡總統該壯士斷腕了。

(中時新聞網)