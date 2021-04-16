邁入4月中旬，中南部縣市缺水情況仍未得到緩解，經濟部長王美花今（16日）坦言降雨不理想，水情比較嚴峻。(水利局提供)

水情持續告急！邁入4月中旬，中南部縣市缺水情況仍未得到緩解，經濟部長王美花今（16日）表示，即日起桃園地區擴大為全日減壓供水，新竹、台南以及高雄地區工業節水率也向上調升。面對嚴峻水情，高雄市長陳其邁下令明（17日）起將暫停洗車場、市立游泳池的供水，以維持減量供水狀態，避免進入「供5停2」。

經濟部長王美花今天主持旱災中央災害應變中心召開的水情會議，坦言4月份降雨仍不理想，水情比較嚴峻。會中決議，即日起桃園地區將從原本夜間減壓供水，進一步擴大為全日減壓供水。

針對中部目前限水情況，王美花認為，苗中地區限水紅燈地區實施「供5停2」成效不錯，有達到節水15％，會繼續維持，還不會進入下一階段限水。未來將規劃從節水、調水、找水三面向水利措施來協助中部水情度過難關。

經濟部長王美花坦言，4月份降雨仍不理想，水情比較嚴峻。（資料照／蔡旻妤攝）

王美花指出，新竹地區限水仍維持橙燈，不會進入紅燈「分區供水」階段，但節水力道再增強，每月1000度以上工業用水戶節水率由11％上調至13％，高雄和台南地區工業節水則是由7％上調至11％。針對非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖、水療等業者節水率，將由減量供水10％擴大至20％，台水公司會逐周抄表查核。

為了維持高雄市水情不進入「供5停2」，高雄市長陳其邁今宣布17日起將暫停洗車場、市立游泳池的供水。另外，陳其邁表示，南水局與自來水公司已經啟動鑿井計畫，希望透過開源與節流達成20％的節水量，在6月中7月底之前都維持橙燈減量供水狀態，不進入紅燈警戒。

水情持續告急！邁入4月中旬，中南部縣市缺水情況仍未得到緩解，各縣市節水力道再增強。(摘自水利局網站)

各縣市限水情形：

【桃園及新北林口】（黃燈）：減壓供水。桃園市即日起擴大為全日減壓供水。

【新竹】（橙燈）：減量供水。每月1000度以上工業用水戶節水率由11％上調至13％。

【苗栗、台中及北彰化】（紅燈）：維持「供5停2」分區供水或定點供水。

【南彰化、雲林、南投】（黃燈）：減壓供水。

【嘉義、台南、高雄】（橙燈）：減量供水。高雄市17日起暫停洗車場、市立游泳池的供水。

(中時新聞網)