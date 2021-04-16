趙傳日前拍攝新歌MV 。（旋風音樂提供）

趙傳日前拍攝新歌MV 。（旋風音樂提供）

趙傳將推出新專輯《老不休》，專輯音樂到造型皆以「老不休」為概念，從聽覺到視覺顛覆過往對趙傳的印象及「老」的定義，其中同名主打更把「老而不休、再活一次」的意義彰顯，自認聲音跟骨頭是全身上下最年輕「部位」的趙傳，將自己想像成「龐克男孩」，詮釋歌曲活力。

專輯同名主打歌的MV中，穿插他投籃、射飛鏢等畫面，還被年輕美眉們團團簇擁，被虧是「臨老入花叢」，完全顛覆大家對老的看法。此外，為了搭配新歌動感旋律，導演安排趙傳在MV裡秀舞技，非跳舞出身的他，靠著天生的節奏韻律感達成挑戰，「念書的時候參加過學生舞會，也常去舞廳跳舞，所以舞蹈對我來說算容易上手」；不過正式開拍後，自認體力如牛的趙傳一下子跳地氣喘吁吁，忍不住大嘆：「當唱跳歌手真的不容易。」

趙傳出道時高唱〈我很醜可是我很溫柔〉，自認靠自彈自唱能讓自己外表加分，被問到自己最帥的部位時，趙傳笑說：「上半身，我想應該是身材吧，雖然我個兒不高，但身材算勻稱，拜打籃球之賜，手臂肌肉都還有，最重要上半身還是保有年輕時『倒三角』的身材，算是自己最引以為榮的地方。」

(中時 )