太魯閣號49死偵結起訴 袁淳修二姐：相信司法會還公道 19:392021/04/16 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 太魯閣號殉職司機員家屬對於檢方偵結起訴表示「相信司法會還給我們一個公道！」（盧金足攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮地檢署今天宣布台鐵太魯閣號出軌事件偵查終結，主嫌李義祥依過失致死、過失毀損、肇事逃逸等罪嫌起訴，逃逸越南籍移工華文好依過失致死起訴。司機員袁淳修的二姊得知偵查結果後表示，她到花蓮處理弟弟的後事，與花蓮地檢署檢察長俞秀端有過互動，俞檢察長為人親切，且講解仔細，認為偵查的可信度高，自己能接受這樣偵查結果，並強調「相信司法會還給我們一個公道！」 太魯閣案獲肯定 「鋼鐵女檢長」俞秀端調彰化：偵辦不受影響 辭呈獲准 林佳龍︰感謝院長成全 (中時 ) #偵查 #起訴 #袁淳修 #司法 #花蓮地檢署 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 考試院會同行政院發布新修辦法 太魯閣號殉職司機慰問金多領一倍 16:332021/04/16 政治 不甩侯友宜說：行政院長應負責 蘇貞昌聯訪避談：下一題 14:182021/04/16 政治 拜會蔡英文 陶德：應拜登要求重申台美關係承諾 11:352021/04/15 政治 用生命踩煞車殉職司機員袁淳修母姊 追思會感謝救難人員 11:382021/04/16 生活 【太魯閣偵結】起訴書還原翻覆經過 李義祥連叩10通電話就是沒報警 16:232021/04/16 社會 私收和解金違法放人還無故對民眾施暴 濫權員警被起訴 19:172021/04/16 社會 該檢討的是領導者與政府組織文化 04:102021/04/16 時論廣場 林佳龍辭交長 獲准 04:102021/04/16 財經要聞 時論廣場》前科累累 善款難善了（劉心月） 19:552021/04/15 時論廣場 檢批運安會曝案情 陰謀論滿天飛 04:102021/04/16 生活新聞 袁淳修告別式 送台鐵英雄一路好走 04:102021/04/15 地方新聞 社會熱門新聞 小英論文案開庭 彭文正告了法官 - 社會 1個月揭50件違停案 員警休假扮檢舉達人遭民眾毆傷 - 社會 28歲鮮肉所長勾40歲人夫警員 正宮爆：一天大戰好幾回 - 社會 【太魯閣偵結】李義祥開怪手拖車 阿好站邊坡關鍵畫面曝光 - 社會 疑餵養住家附近流浪貓 世新大學退休教授慘遭痛毆急送醫 - 地方萬象 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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