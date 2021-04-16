花蓮地檢署今天宣布台鐵太魯閣號出軌事件偵查終結，主嫌李義祥依過失致死、過失毀損、肇事逃逸等罪嫌起訴，逃逸越南籍移工華文好依過失致死起訴。司機員袁淳修的二姊得知偵查結果後表示，她到花蓮處理弟弟的後事，與花蓮地檢署檢察長俞秀端有過互動，俞檢察長為人親切，且講解仔細，認為偵查的可信度高，自己能接受這樣偵查結果，並強調「相信司法會還給我們一個公道！」

太魯閣案獲肯定 「鋼鐵女檢長」俞秀端調彰化：偵辦不受影響
辭呈獲准 林佳龍︰感謝院長成全

(中時 )

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