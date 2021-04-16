徐姓男子去年因遭發布通緝逃亡，住在王姓友人家裡，因缺錢花用，到桃園中壢的陳女家中行竊，還用辣椒水攻擊全裸的陳女，並用束帶綁住她，陳女急忙之中從4樓跳到隔壁鄰居家中並報案，徐遭桃園地方法院依侵入住宅強盜罪判8年10月。

桃園地方法院審理，徐姓男子去年7月因毒品案件遭發布通緝而展開逃亡，住在王姓朋友家中，偶然得知陳姓女子在中壢住處有珠寶、鑽石，因此和王規畫趁著陳睡覺時，入內偷東西。若陳驚醒，就壓制她不能抗拒，再搜刮財物。

徐男商量好後，去年9月4日凌晨帶辣椒水、束帶前往陳女家中，徐先利用水管爬到4樓再入侵，陳女聽到聲音起床查看。徐見狀隨即對全裸的陳女噴灑辣椒水，並以束帶捆綁她。還恫稱其是黑道，倘不交出財物要陳女死，共搜括鑽石戒指4枚、玉石項鍊3條、項鍊2條、手錶2條、鑽石3顆、鑽石耳環1顆、玉石及500元等。期間還要拿走陳女的結婚戒指，陳女苦苦哀求才放過。

陳女趁著徐在1樓時，跑到4樓並跳到隔壁鄰居家中，摔破鄰居家3樓遮雨棚，鄰居發現隨即救下陳女並報案，徐返時，雖發現陳不見了，但也不管她，搭計程車跑走。警方獲報趕往，在陳女住處找到鞋子、手機等，當天晚間逮捕徐男。

徐雖稱沒有以性命要脅，但法院認為，若不是這樣，陳怎麼會從4樓跳樓？另外王男雖辯稱只有計畫行竊，沒有要強盜，但是徐犯案過程一直和王聯繫，法院認為2人是共犯，依侵入住宅強盜罪判徐8年10月、王8年4月，可上訴。

(中時 )