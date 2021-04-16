408次太魯閣號2日發生出軌，現場一度滿目瘡痍，鐵軌破碎。（圖／王志偉攝）

工程車滾落正線鐵軌，導致台鐵408次太魯閣號出軌害死49條無辜性命，花蓮地檢署今日偵結，公布將工地負責人李義祥、外籍移工華文好依過失致死罪起訴，同時向世人公開完整起訴書及簡報內容，發現大貨車落軌僅65秒就遭太魯閣號撞上。透過花蓮地檢署所公布資料，《中時新聞網》為您整理出4月2日事發時間軸：

李義祥於2日上午駕駛滿載廢棄輪胎的工程車前往工程現場，副駕駛座則坐著外籍移工華文好「阿好」，8時許途行經花蓮市中央路三段時遭監視器拍下。（翻攝照片／黃婉婷桃園傳真）

8時許－李義祥駕駛吊卡大貨車搭載外籍移工阿好前往工地現場。

8時55分18秒至9時10分18秒－李義祥指示阿好將大貨車上輪胎卸下。

9時12分－李義祥回到大貨車上欲前往工程施工便道下方。

9時12分42秒至9時14分9秒－大貨車因轉彎失敗卡在邊坡樹叢不得動彈，車輛熄火。

9時23分－李義祥要阿好先將怪手駛近大貨車

9時24分許－李義祥駕駛怪手，以布帶綁在大貨車車斗上，意圖以挖斗勾取布帶，以讓大貨車脫困。

李義祥發現工程車卡在樹叢後，未即時通報專業單位協調，逕自用吊帶綑綁在怪手與工程車之間。（圖／花蓮地檢署提供）

檢警於太魯閣號出軌現場查扣李義祥使用的布帶。（中時資料照）

9時25分23秒－怪手挖斗拉開始拉扯布帶，大貨車開始移動。

9時26分20秒許－大貨車車頭再往左移動，布帶緊繃。

9時27分29秒－大貨車行車紀錄器畫面中止。

工程車墜軌後，移工阿好一度被老闆李義祥叫去擋火車，但真的擋不下來，最後騎著一台小機車緊急逃離現場，並一連過了5天逃亡的生活。（讀者提供／王志偉花蓮傳真）

太魯閣號事發當天，赴現場救援的救護車拍下怪手停在工程便道的身影，可見到吊臂方向對準正線鐵軌。（中時資料照）

起訴書指出，太魯閣號列車實際撞上大貨車的時間為9時28分34秒，而大貨車行車紀錄器停止的瞬間即是滾落鐵軌的時間，以此粗略計算出可知，大貨車滾落僅經過約1分5秒，即65秒，就遭到太魯閣號撞上。

起訴書中也一同公布，肇事工地主任、工程車所屬人李義祥在釀災後的完整通聯記錄，透過資料可見，李義祥共計打出10通電話、5通LINE電話，分別打給綽號「黑猴」的合夥人林長清、台鐵花蓮工務段工地主任熊德育等共計9人，卻一通都未撥給119或是任何標準作業流程單位，構成肇事逃逸罪嫌。

肇事工程車負責人李義祥於車輛墜軌後，共計撥了15通電話，卻是連一通都沒撥給119，也無照SOP緊急通報。（圖／花蓮地檢署提供）

(中時新聞網)