工程車滾落正線鐵軌，導致台鐵408次太魯閣號出軌害死49條無辜性命，花蓮地檢署今日偵結，公布將工地負責人李義祥、外籍移工華文好依過失致死罪起訴，同時向世人公開完整起訴書及簡報內容，發現大貨車落軌僅65秒就遭太魯閣號撞上。透過花蓮地檢署所公布資料，《中時新聞網》為您整理出4月2日事發時間軸：
8時許－李義祥駕駛吊卡大貨車搭載外籍移工阿好前往工地現場。
8時55分18秒至9時10分18秒－李義祥指示阿好將大貨車上輪胎卸下。
9時12分－李義祥回到大貨車上欲前往工程施工便道下方。
9時12分42秒至9時14分9秒－大貨車因轉彎失敗卡在邊坡樹叢不得動彈，車輛熄火。
9時23分－李義祥要阿好先將怪手駛近大貨車
9時24分許－李義祥駕駛怪手，以布帶綁在大貨車車斗上，意圖以挖斗勾取布帶，以讓大貨車脫困。
9時25分23秒－怪手挖斗拉開始拉扯布帶，大貨車開始移動。
9時26分20秒許－大貨車車頭再往左移動，布帶緊繃。
9時27分29秒－大貨車行車紀錄器畫面中止。
起訴書指出，太魯閣號列車實際撞上大貨車的時間為9時28分34秒，而大貨車行車紀錄器停止的瞬間即是滾落鐵軌的時間，以此粗略計算出可知，大貨車滾落僅經過約1分5秒，即65秒，就遭到太魯閣號撞上。
起訴書中也一同公布，肇事工地主任、工程車所屬人李義祥在釀災後的完整通聯記錄，透過資料可見，李義祥共計打出10通電話、5通LINE電話，分別打給綽號「黑猴」的合夥人林長清、台鐵花蓮工務段工地主任熊德育等共計9人，卻一通都未撥給119或是任何標準作業流程單位，構成肇事逃逸罪嫌。
(中時新聞網)
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