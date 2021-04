據《國防新聞》報導,美國情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence, ODNI) 13日公布《2021年度威脅評估》報告。報告警告中國大陸正以美國與其盟友的衛星為目標,積極提升一系列能力,進而全面取代華府在太空中的地位;然而,這卻導致太空武裝化的結果。報告還提醒,擁有強大偵察、通訊與衛星導航網路的俄國,仍是美國主要太空競爭者。

ODNI報告指出,大陸軍方正計畫趕上甚至超越美國在太空的各項能力,以獲得軍事、經濟與聲望等利益,而這些好處正是華府藉由領先太空各項發展所獲得的。這也讓反太空作戰成為共軍想定的潛在軍事戰役中,不可或缺之元素;報告更稱北京為美國科技競爭中的「頭號威脅」。

美國情報總監海恩斯在參議會情報委員會聽證會上,坦言北京的138顆商業地球觀測衛星的確構成對美國領導地位的挑戰;但她不願意公開討論美國的能力。

其指出,「毫無疑問的,與美國相較起來,大陸更專注於追求太空領導地位。事實上,大陸持續在該領域展開各項不同的努力,以爭取競爭優勢」。海恩斯表示,目前政府正全力讓政策圈的人都能了解,華府如何努力協助太空軍,以維持美國在太空與其衍生的通訊、情報與國家安全等利益之領先地位。

過去情報界始終不願披露,美國在太空領域的地位與競爭狀態;但國會議員卻認為,政府過度保密太空軍的相關資訊,導致美國民眾完全狀況外;也因此,ODNI最新報告大膽地揭開大陸太空發展的神秘面紗。

報告中表示,2022至2024年間,北京將正式營運設立於低地面軌道的太空站,並持續對月球進行探險任務,好在月球上建立機器人研發站與之後的間歇載人基地。

報告也披露大陸增加反太空武器的研發與擴散。2019年,以太空為任務主軸的共軍戰略支援部隊,開始直升式反衛星武器的訓練,使其具備瞄準低軌道衛星的能力。報告還透露,北京已部署用於獵殺低軌道衛星的陸基反衛星飛彈,以及陸基反衛星雷射,使大陸擁有毀損低軌道衛星上敏感光學感測器的能力。

當然,報告也強調俄國的太空能力,並表示俄國與大陸正持續訓練太空軍人員,兩者也都部署新型破壞性或非破壞性反衛星武器。針對美國與其盟友的衛星,俄國武器具被干擾、網路能力、導能武器、軌道能力,以及陸基直升式反衛星武器能力,相當多元。報告中預測俄國強大的偵察、通訊與衛星導航網路,使其仍是美國主要的太空競爭對手。

(中時新聞網)