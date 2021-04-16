台灣面臨56年來最嚴重旱象，農委會主委陳吉仲今天表示，受乾旱影響，全國農損已逾新台幣5億元，且預估損失可能持續擴大，已加強辦理輔導農民進行農田管理，降低損失。

因應抗旱時期，國軍派遣工兵部隊支援各主要水庫清淤作業，苗栗縣明德水庫目前除由管轄單位農委會農田水利署執行清淤工作外，經濟部水利署及國軍第六軍團53工兵群也加入協助。陳吉仲下午會同苗栗縣長徐耀昌前往向國軍弟兄致意，並分別致贈慰問加菜金，由陸軍53工兵群指揮官蔡傳聖上校代表受贈。

農田水利署長蔡昇甫指出，明德水庫民國59年建庫完成，設計有效庫容為1640萬立方公尺，多年下來，有效蓄容量現剩1217萬立方公尺，淤積量423萬立方公尺，這次與國軍、水利署二河局合作，預計清出33萬立方公尺淤泥，增加8%以上有效蓄容量空間，其中特別感謝國軍，分擔執行接近庫底最難清的區域。

軍方表示，至4月15日清淤量已達13.5萬立方公尺，強調「有預定目標，但不設上限」。

陳吉仲感謝國軍弟兄，不只適時幫農民解決產銷問題，也在水庫缺水期間協助清淤，讓明德水庫未來能有更多的水，提供包括後龍、造橋等1000多公頃農民所需灌溉用水，同時支應民生、工業用水。

陳吉仲指出，台灣面臨56年來最大乾旱的挑戰，不只趁此時加強水庫清淤，延長水庫壽命，各地區農作物也正遭受乾旱影響，相關損失金額已高達5億元以上，且在5月底梅雨季還沒來之前，損失可能還會擴大。

陳吉仲說，目前氣象資訊顯示，到5月下旬前可能都不會有足夠雨量供給農業、工業或民生用水，他提醒各縣市農政單位若有重要農作物受乾旱影響造成損失，即時通報，農委會會儘速啟動乾旱救助，同時指示所有場試所，協助農民在遇到乾旱時採取相關農田管理以降低損失，目前已辦理100多場，未來會持續加大力道。

(中央社)