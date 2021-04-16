全球權威科學學術期刊《自然》（Nature）14日刊登由法國國家科學研究中心（CNRS）、法蘭西學術院（College de France）和巴斯德研究所（Institut Pasteur）共同進行的最新大洋洲人口研究，稱在追蹤基因資料後，推斷台灣原住民5000年前曾向外遷徙，可能成為現今遠大洋洲區域居民的祖先。

該研究指出，早期人類在離開非洲後，約4.5萬年前便已居住在巴布亞紐幾內亞（Papua-New-Guinea）、俾斯麥群島（Bismarck archipelago）和索羅門群島等近大洋洲（Near Oceania）區域，但萬那杜（Vanuatu）、瓦利斯群島和富圖那群島 （Wallis and Futuna）、玻里尼西亞（Polynesia）等遠大洋洲（Remote Oceania）區域，卻直到3200年前才開始有人煙。

研究員對太平洋區域台灣、菲律賓、俾斯麥群島、索羅門群島、萬那杜等20個族群的317名個體，進行全基因體定序（Whole genome sequencing, WGS）分析，推斷居住於台灣的原住民，在約5000年前進行了「南島語族大遷徙」（Austronesian expansion），穿過菲律賓、印尼等已經有人居住的領域，最終抵達遠大洋洲區域，並在此落地生根。

不過該研究也發現，雖然台灣「南島語族大遷徙」5000年便展開，但根據基因分析，南島語族與近大洋洲居民的融合約3000年前才開始，顯示該遷徙耗費了不少時間。這對「出台灣說」（Out of Taiwan Model）的部分內容構成挑戰，因為該學說認為「南島語族大遷徙」並未耗費太多時間，便已擴張至遠大洋洲區域。

(中時新聞網)