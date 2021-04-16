國際銅價飆漲，華榮電線電纜近一個月股價漲幅近55％，遭證交所列為警示股，16日公布，自結2月本期淨利7.69億元，年成長逾8倍，EPS達1.81元，年增幅796.15％。

華榮主管表示，華榮2月本業獲利不到1億元，認列處分瑞鼎股票及金融評價利益，投資其他股票回沖利益大增，總計7億元，是2月獲利創單月新高主因。

華榮2月合併營收5.32億元，年成長61.41％；稅前淨利7.75億元、年增幅785.89％；本期淨利7.69億元，年成長800.46％；EPS攀升至1.81元，年增幅796.15％。

華榮主管表示，2月台股上漲，華榮2月19日至3月3日累計賣出883張瑞鼎股票，每股平均成交價359.92元；交易總金額3.1781億餘元，處分利益2.46億餘元。3月4日至16日又再賣出瑞鼎股票876股；平均每股成交價格364.61元；交易總額3.194億餘元，處分利益近2.486億元。2月認列出售瑞鼎股票及金融評價利益合計3.9億元，加上投資中宇及華廣等多檔股票回升，認列金融評價利益，2月業外收益總計7億元。

華榮3月合併營收達9.16億元，年成長35.89％；第一季合併營收22.5億元，創同期新高，年增31.50％。華榮主管表示，去年3月是華榮去年單月最低點，隨著國際銅價飆升，今年第一季銅均價從去年同期5,678美元飆升至8,478美元，上漲2,840美元，今年銅線銷售量增加但未大幅成長，但銅價大漲反應在銅線售價上，是3月及第一季合併營收增長的主因。

(工商 )