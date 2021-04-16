中職今年更換比賽用球，打完第1個月各隊全壘打產量銳減，其中又以樂天桃猿最嚴重，而去年開季狂轟的朱育賢直到昨天才敲出本季首轟，但朱育賢不以為意，認為球隊贏球更重要。

樂天今年打完19場僅敲出6轟，對比去年同樣比賽場數，樂天的「暴力猿」打線敲出傲視全聯盟的32轟，有著不小差距，但總教練曾豪駒並不擔心，「雖然全壘打只有6發，但整體打擊不會太差，全壘打是能直接給予對手重傷害，少了全壘打的話，就要安打串連和戰術取得勝利，現況就是這樣，大家狀況越來越好，長打慢慢展現出來。」

雖然更換比賽用球導致各隊全壘打數下降，但球隊的全壘打產能在5隊敬陪末座曾總也要去探討、找出原因，「會去探討看是不是揮棒速度變慢，投手強度變強。」

去年開季7場就敲出7轟的朱育賢本季直到昨天才出現首轟，對於本季首轟昨天才開張，朱育賢並不在意，「在大局時打者有串連，球隊能贏才是最重要的，就像一場比賽打了5、6支全壘打但最後輸球也沒什麼意義。」

雖然與過去「暴力猿」風格仍有段差距，但球隊在全聯盟戰績並未太差，賽前僅以0.5場勝場差落後並列第一的3隊，戰績未受到全壘打產量銳減影響，對此朱育賢說：「職棒比賽是打一整年的，或許結束我們是團隊全壘打最多也不一定，不要被數字影響，把心態保持好，幫助球隊，這我覺得比較重要。」

(中時 )