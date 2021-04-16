資深男歌手陶喆出道超過24年，發行過大量經典歌曲，是不少人從小聽到大的回憶；近年陶喆經常現身各大音樂節目，或是擔任選秀類節目的歌唱導師，人氣很旺，最近他在微博透露取出右手食指裡的螺絲，才發現已經過了15年，回憶當年車禍過程仍心有餘悸，也看著螺絲自嘲「希望我們以後不要再見了，我會永遠記得你在我生命中的重要」。

陶喆今（16）日中午更新微博動態，提到2006年因為騎重機摔車，右手食指骨折，導致當時許多工作延宕，緊急接受治療，食指也用鋼釘（螺絲）接回；他也附上多張當年車禍後的舊照，有受損的重機和傷痕累累的安全帽，以及陶喆右手食指斷裂腫脹的術前照。

陶喆年輕時在加州騎重機發生車禍，右手食指骨折。(圖/ 摘自陶喆微博)

陶喆當年騎重機出車禍。(圖/ 摘自陶喆微博)

陶喆今日取出放在手指裡15年的鋼釘（螺絲）。(圖/ 摘自陶喆微博)

他也放上今日手術後，取出的鋼釘（螺絲）照，最後也向跟隨他15年的異物說再見，還搞笑地表示，「你（螺絲）怎麼跟著我這麼久呢？但希望我們以後不要再見了。我會永遠記得你在我生命中的重要」；而他還煩惱要如何保存螺絲，更開玩笑說送給自己的孩子，才能嚇嚇他們，「以後要乖乖聽爸爸的話喔，否則螺絲先生會來找你的」。

其實陶喆手指斷裂這件事曾造成醫療糾紛，他在術後發現手指僵硬影響創作，懷疑是手術鋼釘（螺絲）過長，但主治醫師回應，開刀醫療後有叮囑「需回院觀察及取出鋼釘（螺絲），但陶喆未裡會；吵了幾年，2012年8月由台北地方法院裁定，醫師沒有違反醫療常規，陶喆敗訴。

(中時新聞網)