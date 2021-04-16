泰國18歲男歌手First Anuwat外型清新可愛，憑著單曲《如果他會愛（無論怎樣都會愛）》走紅。然而他近日卻不慎手滑在IG上傳與女子大尺度性愛片，雖然事後他火速刪除該影片，可惜已遭網友截圖備份瘋傳，他更因此慘遭唱片公司冷凍，宣布暫停一切演藝工作。

First Anuwat近日不慎在IG上傳與女子性愛片，畫面尺度驚人又露骨，除了清晰可見First Anuwat的下體部位，連女子的私密處與臉部也被正面特寫，隨著備份影片瘋傳，在泰國引發極大爭議。不少網友痛罵First Anuwat根本不尊重女性，連影片女主角也慘遭部分網友攻擊。

First Anuwat女友不雅片特寫截圖瘋傳。(取自泰媒)

面對輿論爭議，First Anuwat隨後也發布千字文的道歉聲明，坦承影片中的女子是他交往3年多卻未公開的女友，並稱有經對方同意才拍攝影片。但他絕非故意散布影片，而是發動態一時不小心才上傳出去。

First Anuwat強調沒人希望發生這種事情，也沒有人想傷害自己身邊的人，他知道這個錯誤影響到了很多人，也會負起所有責任，更請求網友不要再轉傳影片，也別再攻擊女友，這一切都是他一個人的錯。

First Anuwat擁有天籟美聲。

First Anuwat最后更向女友和其他受到影响的人致歉，自知沒有藉口和理由去逃避，他也會面對這個教訓，承擔相關責任。目前First Anuwat已關閉IG帳號，所屬唱片公司也證實他將暫時停止演藝圈工作，在家反省。

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(中時新聞網)