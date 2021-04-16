台南市動保處訪視調查養牛場。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

新北市出現台灣本島首例確診感染牛結節疹病例，台南市政府農業局為今天起一連3天派員訪視調查全市158戶養牛場，防範牛結節疹疫情。台南市長黃偉哲說，要記取口蹄疫教訓，務必要落實邊境管制，避免走私，避免人攜帶病毒進來。

台南市為牛飼養重鎮，養牛戶158戶飼養約2萬7千頭(肉牛33戶4212頭；乳牛102戶2萬2035頭；役用牛23戶63頭），牛飼養頭數居全國第3。

黃偉哲特別關心此次疫情，要求農業局強化各項防疫措施，秉持超前部屬精神，將防疫視同作戰，提醒養牛戶應落實防範病媒蚊工作，全面防堵牛結節疹發生，避免造成養牛產業重大損失。

農業局長謝耀清表示，牛結節疹為痘病毒所造成的病毒性疾病，主要靠病媒（蚊、蠅、壁蝨）叮咬及痂皮傳播，發生率介於10％至20％之間，死亡率低通常為1％至5％，潛伏期及發病期長，特徵為高燒、皮膚、黏膜和內臟結節、消瘦、淋巴結腫大、皮膚水腫，恢復相當緩慢且預後不良，感染動物通常已不具經濟價值。此病為OIE（世界動物衛生組織）表列疾病，亦為我國法定甲類動物傳染病，但不是人畜共通傳染病。

謝耀清指出，為嚴加防範牛結節疹發生疫情，動保處已啟動4項防疫作為，包括動保處成立「台南市動物疫災（牛結節疹）緊急應變中心」，進行相關防疫因應工作。其次是將於3日內完成全市158戶養牛場疫情訪視調查，並在疫苗進口到位前，加強輔導養牛戶吊掛捕蚊燈、黏蟲板及場內外環境清潔、雜草清除及消毒工作，避免疫情發生。

後續，疫苗進口後配合農委會疫苗配發，對全市所有牛隻施打疫苗，另也會分發宣導單張及透過line群組，提醒養牛戶加強防範宣導。

動保處呼籲，養牛場應配合市府各項防疫措施，加強人員、車輛進出管控及清潔消毒，並每週定期進行場內消毒及吊掛捕蚊設備，同時每日檢查牛隻健康情形，若發現場內牛隻有疑似案例，應立即聯絡牧場獸醫師或直接通報該處進行相關緊急防疫處置，共同防範牛結節疹，守護養牛產業。

(中時 )