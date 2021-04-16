亞洲大學現代美術館館長潘𥛮向民眾解說丁衍鏞創作的「瓶花靜物」作品。（林欣儀攝）

亞洲大學現代美術館館長潘𥛮（左）向參觀者介紹丁衍鏞的創作與特色。（亞大提供／林欣儀台中傳真）

國光劇團小生趙揚強（左）、花旦劉珈后，在丁衍鏞創作的「霸王別姬」畫作前表演，展現實體動作呼應，別具風格。（亞大提供／林欣儀台中傳真）

融合中國傳統水墨畫風格、再以西洋油畫媒材呈現，被稱為「東方馬諦斯」的畫家丁衍鏞創作貫通東西，為呈現他獨特的風格，亞洲大學現代美術館即日起舉辦「勁筆野色－丁衍鏞回顧展」，開幕活動還特別邀國光劇團演出崑曲《牡丹亭》，藉以呼應丁衍鏞「霸王別姬」等創作。

國光劇團一線小生趙揚強與花旦劉珈后，在「勁筆野色－丁衍鏞回顧展」開幕活動中演出經典崑曲《牡丹亭》遊園驚夢橋段，博得滿堂喝采。亞洲大學現代美術館館長潘𥛮說，會在展覽開幕中設計崑曲演出，是因丁衍鏞也喜愛看傳統戲曲，他的創作中更有多幅京劇相關作品。

舉展場中的「霸王別姬」作品為例，潘𥛮表示，丁衍鏞在這幅創作中以簡單的黑色線條勾勒出西楚霸王的臉部特徵，卻清楚表現其粗曠與率直、霸氣的性格，再用腥紅色披風圍起了楚霸王項羽白色身軀、虞姬的身體，一強、一弱間，看似楚霸王將柔弱的虞姬保護住，但項羽言神中的無奈清楚呈現其情感。

潘𥛮強調，中國水墨畫追求的極致表現，就是以簡單筆觸勾勒出內在精神，丁衍鏞藉由西方顏料、用簡單幾筆展現出英雄末路與美人訣別的場景，就是中西文化結合的結晶。而中西結合的概念同樣呈現在他的另一幅創作「瓶花靜物」，以油畫媒材呈現出東西折枝花卉的生機感。

潘𥛮指出，丁衍鏞以西方媒材表現出水墨畫的筆法、概念與美學，在西方畫靜物都以真實呈現、表現的意涵是現實的有限，但丁衍鏞繪畫的折枝花卉，不論是畫上的菊花、牡丹或火鶴、綠葉，都呈現出綠意盎然，連石頭上、青銅器上的斑駁都清楚展現在畫上，呈現出自然的趣味。

將自己體會到的水墨運用在油畫上，再加上喜愛使用炫麗色彩，丁衍鏞被譽為「東方的馬諦斯」，但潘𥛮說，他與馬諦斯相較、又更加不同的地方，就是應用水墨畫的精神與筆法、中國文字，這也是他能在世界畫壇中不斷被提起的原因。

出席「勁筆野色－丁衍鏞回顧展」的亞大創辦人蔡長海說，這場展覽是台灣近20年來的大展，極具時代價值。亞大校長蔡進發則說，此回顧展體現東西文化撞擊下的創新意義，與亞洲大學求新求變求好的立校精神一致。此回顧展集結港台兩地藏家、共展出150件作品，將展至10月30日。

(中時 )