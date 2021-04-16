美國債息與美元近來連袂大跌。由於買盤重回美債帶動價格上漲，美國10年公債殖利率周四急落至1.531％，大跌逾10個基本點，創逾6個月以來單日最大跌點；美元指數周五仍在近1個月低檔整理，本周來跌幅約0.6％，很可能寫下周線連2貶的低潮。

儘管零售額數據強勁開高，但在資金持續湧進美債下，債息應聲跳水，指標10年公債殖利率周四盤中最低一度下探1.528％，最後收在1.531％，較周三的1.637％大跌逾10個基本點，創去年11月4日以來單日最大跌點。

美元同樣疲軟，追蹤美元對6大對手貨幣表現的美元指數周五下跌0.15％至91.58，周四最低曾見到91.487的1個月新低。美元對歐元周五盤中貶0.2％至1.1990美元，可能貶破1.20美元支撐。美元指數本周來已貶0.6％，上周周線則大跌0.9％。

上個月底10年公債殖利率才剛飆至1.776％的1年新高，但進入本月後盤勢隨即逆轉，如今已來到1個月新低。

美國債息下滑的主因可能是主力買盤日本投資人進場回補，根據統計，相較於第一季拋售美債，日本投資人本季轉為買進，截至上周為止，總計已買超156億美元的海外債券，買超標的應以美債為主。

FHN金融公司利率策略師沃格爾(Jim Vogel)表示，投資人今年稍早拋售美債是因為看好疫苗接種計畫與政府紓困方案可望刺激經濟復甦，並催高通膨，接下來就會迫使聯準會(Fed)升息。如今，投資人比較關切的就是這些預期是否會真的如實發生。

美元走貶主因則為Fed官員一再重申超寬鬆貨幣政策環境仍將續行很長一段時間，舊金山聯準銀行總裁戴莉(Mary Daly)周四指出，美國經濟離明顯邁向Fed的2％通膨率與充份就業目標，仍有一大段距離，呼應主席鮑爾一定時間都不會升息的說法。

(工商 )