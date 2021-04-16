2018年台中市長選舉敗北，交通部長林佳龍在他發起的光合教育基金會成立時，曾以「跌倒理論」表示，跌倒除了要爬起來也應該看地上有沒有什麼寶物可撿，至少能學到經驗。這次台鐵太魯閣號重大傷亡案，林佳龍歸零沈澱後如何重新開始，備受矚目。

林佳龍因為台鐵太魯閣號重大傷亡案，20日將卸任負起政治責任，在這場「災難學」上了最沈痛的一課，歸零下一步是沈潛累積能量，或接受民意檢驗，再戰台中市長盧秀燕？

雖然檯面上有意參者眾，但民進黨推出人選唯一要件，就是「能打贏盧秀燕的人」，戰鬥力強的林佳龍政治之路，以其扛責之舉，加上之前部分觀光業及社團留人動作，是否有逆轉勝機會，政治詭譎多變難逆料。

當年他發起的光合教育基金會，現在成為林佳龍歸零後的新起點，他曾以「跌倒理論」有感而發的說，跌倒除了要爬起來也應該看地上有沒有什麼寶物可撿，至少能學到經驗，讓自己有重新再出發的機會。

曾在台中磨劍十年，一圓百里侯夢想，太魯閣號重大傷亡案，是其仕途之路始料未及的衝擊，本屆市長選戰大輸盧秀燕20萬票，龍團隊苦思檢討「到底輸在那裡？」

林佳龍卸任在即，傳出力拱他參選其他直轄市長的聲音，地方認為，以林佳龍飲恨本屆台中市長寶座，兩年多來，「龍團隊」仍各就戰鬥位置，林操兵布局培養立委、市議員子弟兵，這次雖然元氣大傷，重返台中再戰，不只是其重要選項，也牽動下屆台中市長的選情。

(中時 )