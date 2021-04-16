助聽器職務再設計補助流程。（圖／虹韻助聽器提供）

單側聽損者有福了！勞動部正式將單側聽損者納入職務再設計輔具補助計畫，最高有機會申請10萬元補助，科技企業虹韻助聽器多年來關注單側聽損者的權益，此次針對單側聽損者推出聽力補助方案，助力打造職場聆聽無障礙的友善環境。

在過去，若有單一耳仍有正常聽力，就不符合身心障礙的資格，也就無法申請「職務再設計」。單側聽損者及單側聽損團體多次向立委陳情，今年二月勞動部宣布，未領取身心障礙手冊的單側聽損者，只要符合劣耳40分貝以上且雙耳差距25分貝以上，也能申請「職務再設計」。同時衛福部四月份也公告，符合雙耳整體障礙比率介於 45.0％至 70.0％，或一耳聽力閾值超過 90 分貝(含)以上，且另一耳聽力閾值超過 48 分貝(含)以上者將納入身心障礙者，讓單側聽損也能透過身心障礙流程成功申請「職務再設計」，擁有更多管道獲得政府的補助金及資源。

單側聽損也有分單耳、雙耳助聽器，不知道怎麼選擇？聽力師黃妤茜表示，選擇雙耳配戴跨傳式助聽器，可讓來自劣耳方向的聲音傳遞到優耳來聆聽，比起單耳聆聽範圍更廣，接收也能更全方位。

若需要隱密性且對聲音清晰度有要求者，可選擇雙耳內型跨傳式助聽器；若長時間需要開會，可選擇聲音處理細膩度高的雙耳耳掛型跨傳式助聽器，還能搭配藍芽連接手機使用，符合一般職場上溝通的需求；若是多在課堂上室內的使用，可選擇單耳型助聽器，搭配遠距麥克風接收器，不管台上講師距離多遠，都能保持良好的聆聽效果，至於助聽器需要配戴至哪一耳比較合適，虹韻聽力照護專家會提供專業評估。

虹韻近年多場單側聽損者活動以及單側聽損協會公益合作，期望單側聽損者能更重視自己的需求，並給予實質的幫助，這次開放申請職務再設計，有機會申請到勞工局最高10萬元職務再設計補助金，可透過虹韻協助申請、試聽助聽器、配戴到助聽器聽技巧課程一條龍的專業服務，也為了持續倡議與協助單側聽損者的友善職場環境，單側聽損協會將舉辦六場巡迴講座，談單側聽損的職涯規劃與發展，第一場將於4月17日於新竹開跑，其他場次依序報名中。

虹韻提供完整的單側聽損聽力補助方案，即日起至六月底聽力檢查符合55dB，再加碼送空氣清淨機，可至全台43間虹韻助聽器門市、3間聽力所以及到府服務，預約免費聽力檢查、助聽器試聽。並享有業界首推遺失故障送新機、最高六年保固、聽技巧等服務，與政府以及單側聽損協會共同推動單側聽損者更美好的職涯規劃與發展機會。

(中時 )