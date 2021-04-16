花式滑冰選手馬安安。（中華民國滑冰協會提供）

國際滑冰總會(ISU) 4月13日宣布，2022年北京冬奧花式滑冰單人與雙人第二階段的資格賽，將於今年9月22日到25日在德國巴伐利亞州的奧伯斯多夫市舉行，中華隊期許能在成人組國際賽事，爭取1個參賽席次。

2022北京冬奧花式滑冰個人項目有男子、女子、雙人與冰舞，參賽資格依據國ISU規定，選手必須在2個指定奧運資格賽事，根據2021年ISU世界花式滑冰錦標賽的積分，與ISU指定為冬奧資格賽之成人組國際賽的排名來決定。

中華隊花式滑冰好手馬安安在2021世界花式滑冰錦標賽未能順利晉級場長曲賽事，因此目前中華隊只能在ISU指定之9月份德國的成人組國際賽事，爭取1個參賽席次。

依據ISU公布最新2018年到2021年的3個賽季技術分排名，女子單人項目，成年組選手馬安安今年2月在荷蘭挑戰者盃的短曲技術分36.05分，在全部352名成人選手中排名第42名，林仁語以2018年ISU挑戰者系列賽塔林盃短曲技術分以27.78分排名第161名。

青年組方面，丁子涵在3個賽季中以2019年青年大獎賽Baltic盃個人最佳短曲技術分33.01分，在全部700名青年選手排名第69名；今年2月丁子涵達參加成人組賽事年齡規定，下一個賽季將轉戰成人組賽事，預定在今年菁英賽爭取參加9月份德國的成人組國際賽事資格。

(中時 )