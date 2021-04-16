原本預計2021年開業的中信大陸理財公司，意外喊卡！中信金控16日發布重大訊息，大陸理財子公司因交易時程不如預期，雙方約定期限屆至，仍未取得大陸主管機關核准，故本案屆期終止。中信金高層指出，新冠肺炎疫情後，大陸金融監管機關重點轉向，重視風險控管，且傾向開放規模較大的城鄉銀行，目前「時機不對」，未來會再視適當時機送件。

中信金去年董事會曾通過「中國信託銀行與大陸廣東華興銀行」合資設立商業銀行理財子公司，該理財公司資本額共10億人民幣、中信銀持股三成，原本預計2021年就可開業發展類似國內的投信、投顧、證券自營商的業務，豈知一場疫情過後，計劃生變。

中信金高層透露，此案其實還沒送件，但已與大陸主管機關探詢過，目前主管機關態度以開放「規模較大的城鄉行」為主，對於中小銀行、理財機構持保留態度，尤其在疫情過後，目前銀保監會監理重點放在風險控管、不良資產、資本適足率等，現在送件的話，不會被排在審核優先順序，因此決定暫緩計劃。

(工商 )