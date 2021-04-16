限水措施實施後，衍生出民生通路抗旱商機！量販超市業者統計，近期瓶裝水、儲水設備等銷量明顯激增，以中部地區最顯著，瓶裝水銷售翻倍成長，5、6公升大容量瓶裝水銷量更成長9倍，賣場還特別成立抗旱專區，集結瓶裝水、儲水桶、免洗餐具、免洗內褲等商品，全面爭搶「抗旱商機」！

官方日前宣布台中、苗栗、彰化等區域實施「供五停二」限水措施，其他地區也有部分時段或全日減壓供水等節水措施。受此影響，全台相關抗旱商品銷量大增。據家樂福統計，今年4月以來全台瓶裝水銷量年增七至八成(其中大容量桶裝水年增3倍)，儲水桶銷量也年增近七成，賣場也大量重點陳列5、6公升的桶裝水。

愛買中部分店還特別成立「抗旱儲水專區」，集結瓶裝水、儲水桶、水桶、免洗餐具、免洗內褲、水壺、乾洗手等超過40項商品，讓消費者方便選購。據愛買統計，台中地區三家分店(復興、豐原、水湳)4月以來瓶裝水銷量，對比3月同期翻倍成長，其中，5、6公升大容量瓶裝水成長達9倍，儲水桶、水桶等相關儲水設備銷量更成長15倍。

有趣的是，愛買發現，在限水措施公布後，台中地區分店的男、女性和兒童免洗內褲銷量快速成長一倍，免洗襪也成長約二成。為滿足民眾抗旱需求，愛買表示，瓶裝水備貨量增至二倍，免洗餐具也是除中秋烤肉旺季外，罕見大規模重點陳列在架上，從各式免洗杯、盤、碗、筷等都有。

全聯也指出，目前在實施限水或減壓供水措施的區域，門市都有成立「抗旱專區」陳列大瓶桶裝水，銷量平均可較平日成長一倍；免洗餐具也有雙位數成長；部分門市還會在生鮮區加強陳列「調理與微波食品」，成立省水烹煮區。

此外，業者也針對限水政策做出因應，其中，愛買中部分店實施水壓減量30％，還有廁所關閉一半，庭園澆灌系統從每日二次減為每日一次；家樂福中部地區也實施工作區、廁所洗手台水龍頭調降供水壓力，以及減少澆灌次數等。全聯也表示，內部都有儲水準備，另也針對廁所水龍頭水量調節，限水時改以乾拖地等方式，減少水量使用。

(工商 )