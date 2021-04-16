陸委會籲香港立即釋放所有良心犯 否則終遭人民唾棄 20:222021/04/16 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸委會籲香港立即釋放所有良心犯，否則終遭人民唾棄。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 壹傳媒集團創辦人黎智英與香港8名民主派人士，今就反送終中期間非法集結罪被判刑。對此，陸委會表示對於令人敬重的香港民主人士一再遭受政治打壓，深表同情及遺憾。相關方面先是剝奪他們集會遊行的權利，現又對其和平理性表達訴求予以定罪，企圖擴散寒蟬效應；對香港民主人士的境遇，以及香港情勢的沉淪，均感沉痛。 陸委會譴責利用法律手段、迫使異見人士噤聲的作為，並重申希望相關方面立即釋放所有香港的良心犯，並呼籲當權者不要再秋後算帳、清除異己，否則終遭人民唾棄。 嗆小孬孬關50天 黃士修疑政治判決 花旗售13國消金業務 台灣也要賣 (中時 ) #陸委會 #香港 #釋放 #終遭 #唾棄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 柯建銘次子毒郵包案脫身 美國表哥遭起訴 10:292021/04/16 社會 私收和解金違法放人還無故對民眾施暴 濫權員警被起訴 19:172021/04/16 社會 王定宇服務處遭噴漆 團隊未報案稱不追究 12:512021/04/16 政治 反對日本核污入海 藍營痛批謝長廷 16:322021/04/16 政治 《通信網路》轉投資將來銀行爆弊端 中華電終發聲 16:322021/04/16 財經 整理遺產發現亡父再娶 子女提告婚姻不存在遭駁回 10:432021/04/16 社會 台版N號房事件 立委揭露千名受害者求助無門籲檢調出面處理 12:232021/04/16 政治 蔡政府這2件事太誇張 藍營女戰神脫口嗆一句 17:112021/04/16 政治 潛艦國造外籍工程師 傳遭施壓求去 04:102021/04/16 焦點要聞 員工遭絞肉機捲手截肢 士檢起訴淡水魚丸名店老闆 17:302021/04/16 社會 組織參與818及831二場非法集會 黎智英須入監14個月 16:492021/04/16 兩岸 兩岸熱門新聞 就業難 大學畢業生今年破900萬人 - 焦點新聞 - 旺報 習近平與法德領袖 共商因應氣候變化合作 - 兩岸 - 工商 美情報單位：技術領域 中國對美威脅嚴峻 - 焦點新聞 - 旺報 發展受阻礙 北京視為最大威脅 - 焦點新聞 - 旺報 中國對美進出口 首季暴增7成 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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