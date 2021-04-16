壹傳媒集團創辦人黎智英與香港8名民主派人士，今就反送終中期間非法集結罪被判刑。對此，陸委會表示對於令人敬重的香港民主人士一再遭受政治打壓，深表同情及遺憾。相關方面先是剝奪他們集會遊行的權利，現又對其和平理性表達訴求予以定罪，企圖擴散寒蟬效應；對香港民主人士的境遇，以及香港情勢的沉淪，均感沉痛。

陸委會譴責利用法律手段、迫使異見人士噤聲的作為，並重申希望相關方面立即釋放所有香港的良心犯，並呼籲當權者不要再秋後算帳、清除異己，否則終遭人民唾棄。

(中時 )