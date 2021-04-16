安妮穿上原住民傳統服飾，手上抱著小孩。（伊林提供）

32歲俄羅斯美女安妮16日出席「2021自行車旅遊年騎趣花東」記者會，身為「小鎮漫旅」活動代言人的她，今年2月她特地前往當地4天拍攝宣傳影片，帶大家深度探索花東小鎮，期間她巧遇桃花，某位餐廳老闆點名她當兒媳婦，讓安妮心花朵朵開，開心喊：「我到哪裡大家都要娶我，我是幸運的女孩。」

安妮特別穿上原住民傳統服裝，還母愛大爆發地忍不住抱起一旁的寶寶，她分享當時旁邊有位老闆一直誇她「妳穿我們部落的衣服真的不錯，我們很需要這種漂亮女孩，妳蠻適合我們的」，要安妮當她的兒媳婦，受寵若驚的她笑說「但我沒看過他的兒子呢，如果答應會不會太急了」，老闆接著形容兒子「跟我一樣帥」，安妮害羞稱「這樣太攏統我不敢做決定」，不過她說已和對方交換聯絡方式，有機會要帶在當YouTuber的妹妹Lena一同前往。

另外，因為新冠肺炎疫情持續肆虐全球，幸好安妮家鄉海參崴離疫情嚴重的歐洲較遠，家人也幾乎都沒出門，所以受到的影響不大，但已經2年沒有回俄羅斯的她，也相當想念家人，錯過外甥女的成長過程，讓她很難過，「我見到她時她才6歲，現在已經8歲了，8歲真的很不一樣，像個小女生，我很心疼沒看到她長大」。而她將在5月推出中文抒情單曲，近期也準備拍攝MV，透露身邊好友聽完都給予不錯的評價，希望大家會喜歡。

(中時 )