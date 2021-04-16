海底撈火鍋2015進軍台灣後，至今每到用餐時間，仍是高朋滿座，其中最讓人滿意的就是海底撈的服務，不久前才有網友分享，到海底撈慶生，店經理霸氣埋單的經歷，而大陸有一名婦人，分享只花74元就可以吃飽的方法，行為卻意外被網友砲轟。

這篇以「去海底撈一人吃了17元（約台幣74元）」為題的文章，在網路上瘋傳，一名婦人表示自己到海底撈用餐，點了四份清水湯鍋底，再點一份撈麵、加價使用醬料台，總共花費台幣74元，用餐過程中也享受了，海底撈知名的免費服務「手部護理」。

婦人PO文花74元吃海底撈（圖片截自小紅書）

該名婦人吃完撈麵後，還打包了餐廳免費提供的小包零嘴、花生米、水果、還有牛肉粒等，在海底撈吃飽喝足，僅花費74元。文章曝光後，引起許多婆媽模仿，因此不少網友對婦人做法感到傻眼，表示海底撈雖然沒有低消，但這種點法似乎不太好；不過也有人認為，婦人有付錢吃飯，其實並沒有錯。

根據陸媒報導，關於這位婦人的點餐方法，海底撈工作人員表示，顧客到餐廳裡消費，只要是正常點菜用餐，顧客想用什麼方式、願意花多少錢點菜，都是個人自由，海底撈不會因此設置低消，更不會有差別待遇。

(中時新聞網)