本周SBL繼續來到高雄鳳山體育館進行，為了保住晉級季後賽最後生機，桃園璞園16日靠著吳家駿、喬丹兩人最後關頭各進1顆三分球，最後以89比84氣走台啤，璞園目前戰績11勝26敗，距離排名第4的高雄九太僅剩1.5場勝差。

原本打完上半場，台啤還以41比39小幅領先，沒想到璞園第3節一開始，就靠盧峻翔接連投進3顆三分球，打出15比4猛攻，反以54比45超前比數，幸好台啤隨即回穩，打出10比2小高潮回應，前3節結束，璞園65比63領先。

來到末節，璞園換成李家慷連進兩顆三分球，再次打出10比2攻勢拉開領先差距到10分，可是台啤馬上有所回應，除了逐漸追上，更靠米勒最後2分15秒的三分球追平，不過吳家駿也在最後1分18秒投進更加關鍵的超前三分外線。

米勒接著搶投三分球不進，璞園把進攻時間拖到最後一刻，才靠喬丹埋伏底線投進三分球，雙方差距來到6分，時間僅剩34.9秒，暫停過後，台啤換成黃聰翰搶投三分沒進，李家慷最後18.5秒兩罰俱中，提前宣告璞園拿下本季第11勝。

喬丹貢獻30分、19籃板、4助攻與4抄截的全能身手表現，李家慷也拿23分，吳家駿12分、8助攻，盧峻翔11分，換穿仿效當年宏國象隊復古球衣的他們，看來確實很想跟老前輩看齊；台啤以米勒22分、12籃板表現較佳，李啟瑋11分。

(中時 )