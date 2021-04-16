樂天桃猿黃子鵬昨天與昔日文化大學同梯老戰友張閔勛搭檔，兩人的好默契也造就一場完投完封比賽，總教練曾豪駒表示，可以考慮以後讓兩人成為專屬投捕搭檔。

張閔勛和黃子鵬大學時就是投捕搭檔，但來到職棒後，張閔勛表現低迷，一軍出賽機會不多，黃子鵬過去則是多半待在牛棚，本季教練團把他從中繼拉上先發，昨天也是他生涯首場先發勝。

曾豪駒認為，兩人搭配很有默契，好球率很高加上對手積極出棒，讓比賽節奏掌握的不錯，而張閔勛的進步，曾總也看在眼裡，在13日將他升上一軍，「閔勛很認真，想把這個位置做好。」

業餘時期曾是受到矚目的捕手，來到職棒後表現並不如預期，還一度因傳球問題而改守外野，經過這段時間的努力重回捕手老本行，他感謝這段時間教練團給的鼓勵，「之前有失敗過，劉家豪教練、二軍的許躍騰教練他們花了很多時間在我身上，都給我很多鼓勵。」

不只在引導投手有功，昨天張閔勛敲出的2支安打都是長打，他直呼幸運，但相較於打擊，自己更想把守備做好，「今年中職更換比賽用球，得分不容易，防守也相對更重要，要努力幫球隊守下每一分。」

兩人的好表現也讓教練團考慮讓他們成為專屬投捕搭檔，曾總指出，過去球隊就有王溢正跟林泓育、翁瑋均跟廖健富的投捕搭檔，之後也會列入考慮讓兩人搭檔，「這場只是他們第一場，也可能會再嘗試不同組合，再加以比較。」

(中時 )