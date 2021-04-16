4月中旬至5月中旬為賞螢的季節，新北市坪林區公所特別將區內賞螢秘境大公開。（坪林區公所提供）

4月中旬至5月中旬為賞螢的季節，新北市坪林區公所特別將區內賞螢秘境大公開，並於4月16、17、22、23、24及25日在坪林親水吊橋旁舉辦「螢光閃閃賞螢趣」生態解說及「新北市坪林區公所」Facebook粉絲專頁分享抽好禮活動，推薦民眾可以安排半日遊或一日遊的行程至坪林走走逛逛。

4月中旬至5月中旬為賞螢的季節，坪林區位於翡翠水庫上游，全區屬於水源保護區，保留了豐富的自然生態資源，也提供螢火蟲生長的絕佳環境。在坪林親水吊橋周邊步道、粗窟里九芎根親水公園、大林里氧森谷花園餐廳、上德里映象之旅野營餐廳、漁光里漁光國小校區及紫東產業道路等都能見到閃閃螢光。

坪林區長周慶珍表示，此時來坪林遊玩，氣候宜人，除了觀賞螢火蟲，一定不要忘記走訪北勢溪觀魚步道、𩻸魚堀自行車道及北勢溪自行車道等多條沿溪而建的步道，且逢春茶產季，漫步坪林時常可聞到茶葉製作的氣味飄香，而坪林拱橋旁的「鷺鷥公寓」鳥兒們也開始聚集，越來越多的白鷺鷥、黃頭鷺及夜鷺等築巢，可近距離觀賞育雛生態。

坪林區公所表示，為宣導正確賞螢知識，公所將於4月16、17、22、23、24及25日在坪林親水吊橋旁舉辦「螢光閃閃賞螢趣」生態解說（17：00至19：00，每30分舉辦1場次），採現場報名，參與者還可獲得精美紀念品1份。

另外在「新北市坪林區公所」Facebook粉絲專頁也舉辦分享抽好禮活動，只要在5月16日前於指定貼文按讚、公開分享並留言標註3位好友，就有機會抽中新北好茶優良茶盒。

坪林區公所推薦民眾可以規劃坪林一日賞螢行程，上午在北勢溪自行車道漫步，中午至坪林老街用餐，下午參訪坪林茶業博物館及鷺鷥公寓，傍晚在坪林北宜路形象商圈喝好茶，晚上到坪林親水吊橋旁步道欣賞螢火蟲。另外公所提供自助賞螢的路線圖，民眾可以自行開車或搭新店客運923公車、大都會客運9028前往坪林區賞螢，一起悠遊坪林，品春茗，賞螢光。

(中時 )