82台金鈴四代吉米齊聚台中，場面壯觀，令人大開眼界。（車聚主辦單位提供／盧金足台中傳真）

82台金鈴四代吉米齊聚台中，場面壯觀，令人大開眼界。（車聚主辦單位提供／盧金足台中傳真）

82台金鈴四代吉米齊聚台中星月大地餐廳，令人大開眼界！這次聚會的特別之處是車主們都是女性，展現的是柔美與熱情、每位女車主的愛車風格迥異，不管是越野風、都會風、實力派、視覺系，82台吉米各有不同，難得盛會吸引民眾爭相拍照。

第一次女性車聚，車主們報名非常踴躍，除了贊助廠商提供的獎品外，車友們也非常熱情贊助許多獎項，光是會場抽獎就抽了四輪，每位參加者統統有獎滿載而歸，氣氛熱絡不下於年終尾牙。

四代吉米雖然是台1.5CC的小車，價格也落在75萬的平價，但因為外型可愛，又是純種越野車，在全球已經賣到缺車，因為太搶手了，在台灣竟然二手價比原價還貴，雖然如此，願意加價擁有吉米的人也不在少數，堪稱車界奇特現象。

主辦人高慧靜表示，選擇在台中辦理聚會，是因為台中交通很方便，對來自全台的吉米女車主來說都很容易到達，即使是遠在花蓮的女車主，也可以在享受一早上的駕駛樂趣後。

中午來到聚會地點午餐之外，台中也有很多林道可讓這台小車發揮實力，大肚山、望高寮、天冷等，都是很受歡迎的越野場地。

從這次盛大車聚可以看出台灣女性新魅力，這群愛越野愛改車的女車主們正在告訴大家，女性也可以走出傳統展現自己的新風貌。

(中時 )