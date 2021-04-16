新北市自110年1月1日開始徵收使用費，少部分用戶產生誤徵情形，水利局於徵收使用費前即與代徵自來水公司訂有退費機制，並設置0800-230-001使用費專線協助民眾處理使用費相關問題。
近期經由水利局使用費專線反映用戶接管疑異，水利局均立即依用戶地址查詢接管情形詳加確認，如有無法釐清則會前往現場進行試水確認，一旦確認誤徵屬實，立即通知自來水公司辦理停徵事宜，誤徵部分可由下期水費扣抵。
汙水下水道使用費是依據下水道法第26條規定辦理徵收，新北市徵收前即向自來水公司取得用戶水號進行比對，確保收費之正確性。新北市自改制前即有用戶接管持續進行，升格後更大幅度增加用戶接管工程，少部分用戶資料因年代舊久遠，建置資料誤差致有誤徵之情形。
為減少誤徵情形，水利局發包用戶清查標，進行用戶接管情形釐清，一經確認即會進行停徵退費程序，以確保市民權益。民眾如有使用費問題，可撥打0800-230-001專線電話將有專人進行說明及處理疑異事宜。
(中時 )
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