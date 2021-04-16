春節之後，陸股出現明顯修正，法人表示，在預期通膨升高之下，陸股繼續震盪的可能性較大。

中國國家統計局4月16日發布2021年第一季經濟數據，初步核算，大陸第一季國內生產毛額為人民幣24兆9310億元，年成長18.3％。針對該經濟數據，富達國際表示，因大陸新冠疫情控制得當，自去年4月後並未爆發第二波感染，成為經濟迅速反彈的關鍵，而大陸經濟復甦可望引領全球其他主要經濟體逐步改善景氣。由於低基期效應，第一季GDP年增率創下近30年來的新高。即便與2019年第一季相比，也達到5％左右的複合成長，和疫情前的正常速度差不多。以產業而言，製造業的恢復速度仍優於服務業；以企業市值來看，大型企業的復甦情形也超越中小型企業。

另從4月清明長假的旅遊資料來看，出遊人數和飯店訂房都比之前幾次長假大幅增長，代表長期受壓抑的消費需求可望出現報復性反彈。但是在後疫情時代，經濟持續增長端視所得恢復的速度。不同產業、不同規模企業的恢復情形對民眾就業及所得的影響值得關注。

富達國際中國區股票投資主管、基金經理人周文群表示，春節之後市場出現明顯修正，雖然大陸經濟如預期復甦，但投資人預見貨幣政策正常化和流動性邊際收緊。整體市場信心不足，對利多消息反應遲鈍，對利空消息卻反應靈敏。尤其之前表現較好的高評價股票，修正幅度頗大。相反地，景氣循環類股受益於業績快速升，表現明顯優於大盤。放眼未來，在通膨預期升高的宏觀環境下，預計股市繼續震盪的可能性較大。

周文群說，在資金驅動行情表現告一段落後，策略重點在於把握階段性和結構性的個股機會，關注優質企業在評價回落後的投資機會。在類股方面，富達國際較為看好有業績支撐的景氣循環類股、業績穩定的消費類股，以及受惠於市場集中度升高、進口替代的一些建材、工業類股。

(工商 )