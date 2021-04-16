新北市政府於2019年出版的聯合國永續發展目標地方自願檢視報告獲得傳達設計類獎項。（市府提供）

新北市政府於2019年出版的聯合國永續發展目標地方自願檢視報告獲得傳達設計類獎項。（市府提供）

全球四大設計獎之一的德國iF 設計大獎（iF DESIGN AWARD）日前公布2021年得獎名單，新北市政府於2019年出版的聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)地方自願檢視報告(Voluntary Local Review, VLR)獲得傳達設計(Communication)類獎項，評審特別肯定在理念(Idea)、影響力(Impact)、功能(Function)幾個面向，較其他得獎作品表現更為優異。

新北市秘書處於 2019 年邀請永續發展顧問公司 Plan b Inc. 擔任城市永續發展顧問，協助新北市在SDGs上進行城市策略的規劃。過程中，除了發表了 全台第一本、全球第十本的《地方自願檢視報告》（VLR），更整合各方資源，策動了包含國際溝通、產官學公共討論，以及在地市民教育於一體的創意企劃「New Taipei City for SDGs 」。藉由線上網站與線下倡議、利用互動網站、創意影片、台味派對等企劃，向國內外宣示新北市與國際同步的永續發展行動與企圖。

本屆 iF 設計獎共有來自 52 個國家將近1萬件作品，此次是新北市政府首度獲獎。秘書處長饒慶鈺表示，侯友宜市長上任後即宣示將SDGs作為他施政的上位指標與核心價值，故秘書處作為市府的國際幕僚單位，積極扮演溝通協調各局作的角色，藉由 Plan b SDGs 關鍵字檢索方法，辨別施政方針的正負相關（Synergy ＆ Trade Off），以此將各局處的施政串聯起來，寫成這本報告書，將當年度聯合國高階政治論壇 (High Level Political Forum, HLPF) 的主題作為優先檢討目標，以作為與民眾及國際社會溝通的橋樑。

為了達到有效溝通，拋棄過往制式化的報告書格式，藉由以趣味城市積木套組呈現，特別選用新北市在地廢木材為原料，以「 SDG 11 永續城市與社區」的7個子目標為概念，寓意讓市民打造自己的理想城市，此一創意獲得紐約市長辦公室的認同，於 2020 年 1 月以官方社群平台「開箱影片」發文分享，貼文稱「紐約市是不隨便開箱的⋯⋯但新北市將 VLR 的創意玩出了新高度！」此文一出即引起國內廣泛關注，也成功達成企劃的外交策略目標。此外，新北市也與美國紐約市府簽訂宣言，以 SDGs 台味派對，提升公民參與，讓民眾明白永續發展 SDGs 就在我們生活當中，國際趨勢也能容易了解，並介入。希望與其他全球城市一起以在地化語言，讓亞洲和全球專家、市民、社區、NGO 一起攜手邁向2030願景。而本計畫也入圍金點設計獎、日本 Good Design Award 等其他獎項肯定。

(中時 )