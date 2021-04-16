全球四大設計獎之一的德國iF 設計大獎（iF DESIGN AWARD）日前公布2021年得獎名單，新北市政府於2019年出版的聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)地方自願檢視報告(Voluntary Local Review, VLR)獲得傳達設計(Communication)類獎項，評審特別肯定在理念(Idea)、影響力(Impact)、功能(Function)幾個面向，較其他得獎作品表現更為優異。
新北市秘書處於 2019 年邀請永續發展顧問公司 Plan b Inc. 擔任城市永續發展顧問，協助新北市在SDGs上進行城市策略的規劃。過程中，除了發表了 全台第一本、全球第十本的《地方自願檢視報告》（VLR），更整合各方資源，策動了包含國際溝通、產官學公共討論，以及在地市民教育於一體的創意企劃「New Taipei City for SDGs 」。藉由線上網站與線下倡議、利用互動網站、創意影片、台味派對等企劃，向國內外宣示新北市與國際同步的永續發展行動與企圖。
本屆 iF 設計獎共有來自 52 個國家將近1萬件作品，此次是新北市政府首度獲獎。秘書處長饒慶鈺表示，侯友宜市長上任後即宣示將SDGs作為他施政的上位指標與核心價值，故秘書處作為市府的國際幕僚單位，積極扮演溝通協調各局作的角色，藉由 Plan b SDGs 關鍵字檢索方法，辨別施政方針的正負相關（Synergy ＆ Trade Off），以此將各局處的施政串聯起來，寫成這本報告書，將當年度聯合國高階政治論壇 (High Level Political Forum, HLPF) 的主題作為優先檢討目標，以作為與民眾及國際社會溝通的橋樑。
為了達到有效溝通，拋棄過往制式化的報告書格式，藉由以趣味城市積木套組呈現，特別選用新北市在地廢木材為原料，以「 SDG 11 永續城市與社區」的7個子目標為概念，寓意讓市民打造自己的理想城市，此一創意獲得紐約市長辦公室的認同，於 2020 年 1 月以官方社群平台「開箱影片」發文分享，貼文稱「紐約市是不隨便開箱的⋯⋯但新北市將 VLR 的創意玩出了新高度！」此文一出即引起國內廣泛關注，也成功達成企劃的外交策略目標。此外，新北市也與美國紐約市府簽訂宣言，以 SDGs 台味派對，提升公民參與，讓民眾明白永續發展 SDGs 就在我們生活當中，國際趨勢也能容易了解，並介入。希望與其他全球城市一起以在地化語言，讓亞洲和全球專家、市民、社區、NGO 一起攜手邁向2030願景。而本計畫也入圍金點設計獎、日本 Good Design Award 等其他獎項肯定。
(中時 )
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