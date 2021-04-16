在台積電法說會前，多家外資看好其法說行情，調高目標價至777元，然而台積電在法說會上釋出多項好消息，今日股價卻是不盡如人意，跌至610元，有分析師透露，台積電後市雖備受看好，但卻能發現有單一外資偷倒貨，近20日賣出逾2萬張。

台股今日開低走高，尾盤拉高上漲82.08點，收在17158.81點，再創歷史新高；不過權王台積電賣壓出籠，終場收在610元，跌幅為1.45%；台積電大聯盟京鼎、閎康、萬潤、創意、帆宣也全面受挫，而盤面原物料等傳產股人氣熱鬧滾滾。

先前報導指出，摩根大通證券表示台積電與三星之間，在3奈米先進製程進度取得了7大領先，野村證券和摩根士丹利也同樣看好，野村更喊出777元的目標價。

對此，分析師李永年在《理財達人秀》節目中表示，台積電在近2個月中一直為橫向盤整的走勢，然而外資摩根大通在近20日卻賣出了24255張，其表現與原先對台積電的看好有點出入；但李永年也見怪不怪，表示外資很常幹這種事。

李永年認為，由於去年台幣一直在升值，大家原先預期外資可能會進來套匯，結果反拚命賣股票，賣了5300多億，而今年也一樣賣了3000多億；他認為，有可能是要賣低一點，再把他買上去，台股或許還能夠再走一波外資的資金行情。

李永年表示，隨著台積電下跌，失望性賣壓會出來，之後對一些電子股壓力可能更大，只不過傳產的原物料表現應該就會不錯，其中南亞、華夏、大成鋼、美食-KY、友達值得投資人注意。

(中時新聞網)