110年新北市政府勞工局再度與政大勞研所、政大法學院及臺灣勞動法學會，鎖定最夯勞動議題，合辦8場次研討會，邀請國內勞動領域最頂尖學者專家共聚一堂，首場將探討後疫情時代勞動關係，想親身參與知識含金量超高的研討會，即日起請手刀報名。

攤開議程表名單，包括政大法學院黃程貫、林佳和、林良榮，政大勞研所成之約，北大法律系侯岳宏，中正法律系鄭津津、周兆昱，文大法律系邱駿彥、勞動暨人力資源學系李健鴻、張家春、謝棋楠，中研院歐美所焦興鎧等，皆是勞動法學界赫赫有名的大師。另外前勞動部部長潘世偉、次長劉士豪，劉志鵬律師，也以實務經驗提出報告或與談，高手過招保證引人關注。

勞工局長陳瑞嘉表示，去年是不平靜又特別的一年，疫情衍生各種勞動法問題如在家工作、減班休息等，勞動事件法的司法調解與勞資爭議行政調解制度的交互影響及發展，非典型勞動關係的因應，勞動教育法制化等新興勞動議題，已改變現實生活中的勞動圖像，希望藉由研討會的平台讓各界專家學者以創新思維來會診，對現行勞動趨勢的發展，提供解決方案，也針對法令窒礙難行或闕漏之處，提供解釋或修法建議，共同促進勞工福祉。

本系列研討會自即日起，開放第一場5月8日「Covid-19疫情對勞動關係的影響與因應」網路報名，之後每場次辦理前1個月啟動報名，每場限額200名，地點均為市府507會議室。歡迎對勞動議題有興趣的學生、市民、勞工團體共襄盛舉。報名網址為「新北勞動雲-勞動教育平臺-課程查詢」(https：／／ilabor.ntpc.gov.tw／cloud／LaborLawEdu／filter)。

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