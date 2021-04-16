行政院長蘇貞昌自4月5日後，就再也沒出面公開受訪，直到今天(16日)才終於接受訪問，嚴厲反駁「神隱」說法，但當現場記者表示侯友宜認為台鐵出軌事件行政院也該負責時，蘇貞昌先是愣了3秒鐘，接著回「還有沒有什麼問題」，不願答覆。

對於外界神隱質疑，蘇貞昌嚴厲駁斥，自己整天為台灣事務盡心盡力，服務2300萬人，若躲在洞裡面才叫神隱，更稱若批評是正確的，他會謙卑接受，反擊「沒進火場不知打火兄弟的辛苦」。

此時記者提到，侯友宜認為太魯閣號事故，交通部頂頭上司行政院也該負責任，「侯友宜說你也有責任」，蘇貞昌聽到後似乎不知所措，先是愣了一下，接著轉頭撇開視線，看了地板一眼，過3秒後才回看記者，但僅表示「還有沒有什麼問題」，不願回應問題。

台鐵太魯閣號事故至今已兩周，期間蘇貞昌於4月5日公開受訪後，就再也沒有公開露面，僅透過臉書發布公告，15日公祭雖現身會場，但也不接受採訪，直到今天才終於公開受訪，遭外界批神隱整整10天。

(中時新聞網)