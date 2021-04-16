台鐵太魯閣號出軌事故，造成49死200餘人受傷，事發至今第15天，花蓮地檢署今(16日)偵查終結，工地負責人李義祥、越南移工華文好(阿好)均依「過失致死」等罪起訴，並提供25頁起訴書供民眾。資深媒體人陳揮文認為，花檢在事故2周後就「奉命」起訴，這樣做太草率，到花蓮地院很可能又翻供、翻盤，最後整個案子會拖很久判不下來(普悠瑪宜蘭出軌，過2年還沒判下來)。蔡政府現在就是急著清理戰場，趕快讓事情沉寂下去，為的就是不讓這把火延燒到8月的四大公投案。

陳時中今天表示，上午召開捐款監督專家委員會後決議，每位罹難者由原先700萬左右新台幣，改發放新台幣1500萬元，罹難者子女的教育資助共計1億2478萬元，輕、中、重傷則可分配到10萬至700萬元，目睹乘客造成心理創傷者則可拿到1萬元。

地檢署還原案發經過(圖/花蓮地檢署提供)

原先衛福部僅規劃撥出三分之一的善款給予罹難者，後來受到外界砲轟，陳時中今定調，「三分之一的方案確定取消」，並解釋當時是因傷患、罹難人數還未出爐，加上捐款總額未定，才會先將三分之一撥給有急需的民眾使用。

對於太魯閣號捐款分配和起訴等事件，陳揮文16日上TVBS政論節目「新聞大白話」指出，從2014年高雄氣爆到現在，為何捐善款的人越來越少？他認為，這是因為台灣人被騙怕了，因為政府對善款運用的紀錄不佳，所以讓民眾逐漸不相信。

花蓮地檢署起訴書曝光。(圖/花蓮地檢署提供)

陳揮文認為，陳時中會突然大轉彎改口，就是輿論監督的壓力下，讓陳時中怕到了，因為事故才過一個禮拜多，衛福部竟然急著幫家屬分錢，害罹難者家屬背上有錢人「罵名」，現在突然大轉彎，就是為了平息風波，他認為去批評「家屬有錢」的這些酸民，真的很夭壽。

至於為何2個禮拜就起訴李義祥等人？跑社會線多年，熟知警政司法的陳揮文坦言，他看到2禮拜就起訴，他真的很想罵髒話，本應該把罹難者跟家屬放在最優先順位，包括善款分配、案件的偵辦，最基本的公道，一定是要以罹難者為第一優先為主，現在卻看到政府急著清理戰場。

李義祥案發後通聯紀錄曝光，將近20分鐘的時間，完全沒打求救電話（圖／花蓮地檢署提供）

他認為，應該是有人「授意」，花蓮地檢署只好「奉命起訴」，為的就是怕影響8月份的四大公投，現在趕快把事情沉寂消聲下去。除此之外，陳揮文還認為，花蓮地檢署檢察長突然被調走，等於要讓最熟知案情和在花蓮辦案經驗最豐富的檢察官撤手這案子，改調其他人接手，新到任的檢察官勢必要花時間重頭掌握案情。就算蔡政府層峰要清理戰場，在位的公職人員也要有勇氣跟上位者說不，花蓮地檢署這樣草率的起訴，可能到花蓮地院那關可能又翻供、又翻盤。

(中時新聞網)