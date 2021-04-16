新北市110年假日藝術學校自4月至12月共開設163門課程，涵蓋8大藝術分類，已陸續開課。（教育局提供）

新北市110年假日藝術學校自4月至12月共開設163門課程，涵蓋8大藝術分類，已陸續開課，包含各項基礎課程和進階課程，歡迎至「新北市社會教育資源網」-藝術教育-假日藝術學校項下查詢開課資訊，親子一起來玩藝術。

新北市自101年起首創免費假日藝術學校課程，至今已邁向第10個年頭，目前共有14所假日藝術學校，遍布9大分區，分別有視覺、傳統、新媒體、表演、音樂等藝術領域，涵蓋之藝術類別相當多元。除提供弱勢學生學習藝術外，也鼓勵親子共同學習，培養學生藝術創造力。

教育局長張明文表示，假日藝術學校除往年廣受歡迎的藝術課程外，更不斷開發新的課程，透過豐富的藝術內涵，培養學生更寬廣的美感視野。而新北市近年來致力於推動雙語教育，今年部分假日藝術學校也將雙語或本土語融入藝術課程中，讓學生除了涵養美感之外，也能浸潤在雙語或本土語的學習環境。

文聖國小開設「皮皮偶戲劇」課程，融合該校著名的雙語實驗課程，在劇本裡加入英文，讓學生體會用英文演皮影戲的樂趣。學校特別邀請「影子傳奇劇團」蒞臨指導，除了傳承皮影戲的歷史與技藝，也進行劇本的改編與創作，讓傳統技藝引發學生的興趣，更從中啟蒙學生的表演「戲胞」，讓學生透過做中學，訓練個人自我全神貫注的專注力，並透過戲劇討論進行腦力激盪，發揮團隊合作及創意。

中山國小開設「遊戲中山—布袋戲」課程，特別聘請電影《紅盒子》掌中劇國寶大師陳錫煌弟子－山宛然客家布袋戲團團長黃武山親自授課，讓學生經由實際操作戲偶及接觸布袋戲相關樂器，在課程中學習如何將戲偶進行點頭、翻跟斗等動作。此外同時結合客家話旁白，讓客家語言能在布袋戲中盡情展現，打破傳統以閩南語作為布袋戲主要語言的框架，以另類語言詮釋，賦予布袋戲全新的風貌。

大同國小則推出「生活玩藝 美感創意」體驗課程，有深受小朋友喜愛的金工課程，透過高溫燒製，製作屬於自己獨一無二的書夾及淺盤，深具實用及創意，另外也開設手工藝等相關課程，像是製作魯凱族十字繡提袋、編織原住民族文化的鑰匙圈等，將作品幻化出豔麗的色彩並學習欣賞原住民族文化，課程也招收親子學員，讓學生及家長體驗更多元的藝術創作，豐富藝術涵養並體驗多元文化。

(中時 )