92歲香港首富李嘉誠基金會今(16日)曝光一張李嘉誠接種新冠疫苗的照片，並以其口吻寫下：「我今天打疫苗，你打了沒？」隨後陪伴他20多年的紅粉知己周凱旋上個月赴醫院打復必泰疫苗的照片也被挖出，被認為應是幫李嘉誠提前探路。

李嘉誠基金會今日證實，高齡92歲的李嘉誠在今日前往香港養和醫院，接種第一劑復必泰疫苗，吸引不少網友留言大讚「誠哥身先士卒，消除港人疑慮，好榜樣」、「風采依然」、「好人一生平安」。香港公務員事務局局長聶德權亦在臉書感謝李嘉誠身體力行支持疫苗接種計畫，並呼籲民眾儘早接種疫苗，重回正常生活。

同時陪伴李嘉誠多年的紅顏知己兼知名實業家周凱旋，上月接種復必泰疫苗的照片也再次被翻出，被猜測應是為李嘉誠探路。據悉，現年60的周凱旋還和不同朋友這張照片，並附上「齊打疫苗」訊息。

周凱旋不僅是李嘉誠的紅粉知己，也是香港傳奇女商人，雖然沒有傲人家世背景卻憑著精準的商業眼光與過人天賦，一步步走到百億女富豪之位，並在李嘉誠喪妻後，成為他的知心好友。媒體曾拍到李嘉誠和周凱旋在義大利街頭十指緊扣，並且以李嘉誠親屬身分，出席香港城市大學頒發榮譽博士典禮。她也是李嘉誠基金會董事席次中，極少數的非李家人。

(中時新聞網)