旅遊節目《台灣第一等》主持人竇智孔日前到宜蘭，在達人的指導下，一探用「牛糞」做盆栽小物、象棋的奧秘，還親手「洗牛糞」製作手抄紙，瞬間成為名副其實的「糞青」。錄完節目後，竇智孔還收到受訪來賓送的牛糞禮物，讓他難忘笑說：「這是我人生第一次收到禮物是大便，而且可以把大便變成一個禮，好像也不錯！」

該節目介紹台灣大自然動植物的奇妙生態，帶領觀眾體驗在地的新鮮事物，本週以「牛糞」為主題，竇智孔體驗用牛糞製作手抄紙，竇智孔坦言，一開始要「出手」洗牛糞，心裡的確有點抗拒，但後來想想，牛糞經過泡水後，其實就是泡過水的草，只會有一些發酵的味道而已，在突破心理障礙後，就不會覺得「洗牛糞」是一件難事。

同時人生初次收到牛隻消化後的「大」禮，竇智孔一回家，立馬成為孩子生態教育的「活教材」，此外，私下喜歡帶家人到處露營，享受大自然生活的他，也透露已想好如何進一步妥善利用牛糞，「它應該會是很好的蚊香，可以驅蚊，其實它燒起來沒有那麼臭，還帶有一種田園風情的味道，聞到那樣的味道，腦子裡可能就會跳出你曾經在鄉野間感受到的景色」。節目每週日晚間9點八大第1台播出。

(中時 )