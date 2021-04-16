六和高中為祝福職科高三與國三學生參加統測、會考能考出高分，舉辦包高中祈福活動，日前師長們還前往新竹縣芎林的文林閣為考生向文昌帝君祈福，校長林繼生則親自朗讀祈福疏文，祈求神明加持。此次祈福活動，林繼生也特別仿擬一般廟宇籤詩，事先撰寫六和靈籤供學生抽取，展現對六和學子滿滿的祝福與期許。

六和高中年年為考生舉辦包高中祈福活動，今年典禮中師長們與學生代表一起在舞台上包粽子，並由家長會贈送包子、狀元糕、粽子及特上紅茶給每位同學，為他們即將到來的考試集氣，祈願學生們在學測都能「包」、「糕」、「粽」（包高中）。此外家長會也特別準備文昌帝君加持過的文具包，讓每位學生可以神來一筆，寫出正確答案。

校長林繼生特別仿擬一般廟宇籤詩，事先撰寫4組六和靈籤供學生抽取，無論怎麼抽都是功名大吉、大考亨通，展現對六和學子滿滿的祝福與期許。林繼生說，師長們事前便前往新竹縣芎林的文林閣為大家向文昌帝君祈福，他也親自朗讀祈福疏文，校方特別準備包子、狀元糕、粽子、蔥、蒜、菜頭，並將文具用品與准考證獻在文昌帝君前，希望除了學生的努力之外，也能祈求神明加持。

典禮現場還特別播放當天師長虔誠祈福的影片，為學生獻上最真摯的祝福，希望家長與學生們都能感受學校用心，林繼生希望所有的師長、家長都為學生集氣，並鼓勵大家目標不到手絕不放棄，把握最後幾天，繼續努力，爭取最佳成績。

(中時 )