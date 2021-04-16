追求在地老化，讓醫療服務主動帶入社區，桃園市政府從2019年起分別在各行政區設置醫療小管家據點，今年一共新增大園、蘆竹、龍潭、新屋等4個據點，龍潭區服務據點於16日舉辦揭牌儀式，也是桃園市第11個醫療小管家據點，且為符合長者需求，更規畫提供新穎的中醫體質檢測服務。

隨著社會變遷與醫療衛生的進步，致整體人口結構快速趨向高齡化，為使資源發揮最大效益，讓有需求的長者得到全方位悉心的身心照護，在地老化無疑是不可或缺的。衛生局指出，2019年起分別在各行政區設置醫療小管家據點，今年更新增4個行政區，將醫療服務主動帶入社區，並整合當地里鄰長及在地資源，主動發掘社區中潛在失能個案，提供單一窗口的醫養服務。

龍潭區服務據點於16日舉辦桃園醫療小管家服務據點揭牌儀式，據點設置於八德里，據統計，該里人口數4852人，65歲以上人數638人，老年人口比率13.15％。另為符合長者需求，據點提供新穎的中醫體質檢測服務，長者只要將雙掌服貼放置在體質檢測儀上，儀器將透過專利技術並結合大數據資料庫，產製每一個人專屬的體質分析結果，簡單又快速，讓長者除了基本生理量測以外，還能了解自己的體質，並提供衛教建議，讓長者能改善自己的生活作息和健康。

衛生局表示，此常駐型服務據點委託衛生龍潭敏盛醫院，透過個案管理師駐點提供免費血壓量測、高血壓個案追蹤管理、心房顫動預篩、慢性病衛教指導、複雜個案家訪服務、長照資源轉介、健康促進活動等服務，期提升民眾自我照護能力，建立與社區居民良好的互動關係。

(中時 )