周日對曼聯陷入假摔與種族歧視爭議的韓國射手孫興慜，台灣時間17日凌晨2點55分將代表熱刺客場迎戰艾佛頓，由於兩隊剛好分居英超7、8名，此役攸關下季歐戰門票，而本季已在英超攻入14球的孫興慜，只要再次破門就能創下個人生涯新猷，此戰ELEVEN體育二台現場轉播。

孫興慜除2015-16年加入英超首季攻入4球，接著連5季都有雙位數進球，周日他對曼聯先馳得點，攻入個人本季第14顆英超進球，也追平他在2016-17年的最佳成績。熱刺本季還有7場英超，孫興慜締造新猷應該不是問題，只是何時達成而已。

熱刺也需要孫興慜本輪就創紀錄，他們賽前只領先艾佛頓1分，輸球就得讓出第7名位置。其實艾佛頓是熱刺在英超最喜歡的對手，他們對「太妃糖」共拿下102分、27勝，攻入88球都是英超對手之最。偏偏本季前兩次對決都是艾佛頓勝出，去年9月13日先於英超碰頭，太妃糖靠前鋒卡佛路易（Dominic Calvert-Lewin）進球以1比0氣走熱刺，終止對戰連15不勝的難堪紀錄，今年2月在足總盃交鋒，又是艾佛頓經延長賽5比4拔刺。

艾佛頓從未在英超單季「雙殺」過熱刺，偏偏最近又陷入4連不勝的低潮，主要是傷兵滿營，周一客場0比0踢平布萊頓，該隊甚至有多達9員傷兵，幸好包括卡佛路易在內，本輪可望有5人傷癒歸隊。近3輪少了陣中進球王卡佛路易（英超14球），艾佛頓團隊只攻入1球。

另一方面，艾佛頓本季近鄉情怯，近8主場竟然只拿1勝、攻入5球。反觀熱刺已在艾佛頓的古迪森球場保持英超7連不敗，優勢反倒像在客隊這邊。

熱刺隊長肯恩（Harry Kane）是他們有信心吞下太妃糖的關鍵，肯恩生涯對艾佛頓12戰進10球，包括在英超11戰進9球，而且在古迪森球場6戰6球，包括近3次作客狂進5球。且肯恩本季在各項賽事貢獻29進球16助攻，直接參與45顆進球已追平個人單季紀錄，以他的絕佳狀態搭檔孫興慜，傷兵累累的艾佛頓很難擋得住。

此外，本季落後時仍搶下28分的英超「逆轉之王」曼聯，將於台灣時間18日晚間10點55分主場迎戰伯恩利，英超龍頭曼城則在22日凌晨3點10分作客阿斯頓維拉，若贏最快再兩勝就能提前奪冠，ELEVEN體育都將送上精彩直播。

(中時 )