美國麻州證券主管機關指控線上券商羅賓漢(Robinhood)違規，慫恿股市投資新手毫無限制從事高風險交易，繼去年底對羅賓漢提告後，15日進一步尋求撤銷其在該州的經紀商執照，羅賓漢也興訟反告，升高雙方司法戰戰火。

去年12月，麻州證券部門依據該州信託法規，對羅賓漢提起訴訟，控訴這家當紅股票交易平台將投資遊戲化，誘導股市小白一頭栽進高風險交易，未善盡券商的受託義務(fiduciary duty)。

麻州州務卿蓋文(Bill Galvin)周四再出招，尋求撤銷羅賓漢在麻州的經紀商執照。他指出，會這麼做是因為該券商顯然無意改正他們的行為。

蓋文批評羅賓漢「拒絕承認他們有將客戶視為投資人的義務」，「不該把客戶當成取悅對象，誘使他們把錢往這裡投資。」

蓋文去年12月宣布要對羅賓漢提起訴訟後沒多久，華爾街就發生散戶軋空大戶之亂，被號召與空頭對作的散戶投資人，大多是利用羅賓漢平台或其他app下單，狂買遊戲驛站(GameStop)等遭對沖基金等大戶做空的股票，把GameStop股價捧上天。

將金融工具平民化而受年輕散戶追捧的羅賓漢，已提交IPO（首次公開募股）申請文件準備掛牌上市。羅賓漢在部落格貼文，痛批麻州當局是「精英主義者」(elitist)，羅賓漢創立的宗旨，就是要打破當局意圖恢復的金融壁壘。

羅賓漢周四也向波士頓法院興訟反擊，控告麻州州務卿蓋文及麻州證券部門，要挑戰麻州去年才採行的信託新規，主張對羅賓漢的監管無效。

麻州的信託新規要求證券經紀商的服務，須符合客戶最佳利益，麻州當局即以違反此規定為由對羅賓漢提告。

羅賓漢的訴狀除主張麻州的信託新規無效，同時要求在該公司提起的訴案宣判前，麻州去年12月控告羅賓漢的案子應先暫停審理。

(工商 )