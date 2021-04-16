大難不死後反倒製造大局，統一大舉攻下四分超前比數

賽前統一獅、富邦悍將、中信兄弟三強鼎立，獅隊主場迎戰富邦悍將，兩邊先發投手泰迪、陳仕朋在前半場都表現精采，不過7下富邦沒守住，陳傑憲一隻清壘三壘打開啟4分攻勢，再加上泰迪完投9局僅失1分的壓制，統一獅以5比1贏球。

6局結束兩邊先發投手表現都很出色，3下統一獅靠蘇智傑適時安打攻下1分，6上則有林哲瑄、高國輝連續安打追平，此時雙方1比1平手。

其實此戰兩隊安打數都不多，統一獅敲6安、富邦悍將敲5安，可以說是相當精彩的投手戰，不過統一獅在關鍵時刻攻勢串聯起來，成為勝負分水嶺，7下2人出局後，林祖傑敲出三壘界外區飛球但捕手沒接到，竟然成為獅隊逆轉關鍵，因為接下來陳仕朋突然不穩，先對林祖傑丟保送再被林靖凱敲二壘打，教練團決定換投，由曾峻岳接手。

不料曾峻岳一上場先丟觸身球形成滿壘，隨後陳傑憲上場，第一球就出手敲出清壘三壘打，一棒打回3分超前，隨後蘇智傑補刀再添1分，單局攻下4分帶走勝利。

泰迪表現也相當出色，9局只被敲5安、失1分，狂飆10次三振平生涯新高，也完成生涯首次完投勝。陳仕朋表現也不差，前6局只失1分，可惜第7局「一局爆」，最後6.2局被敲4安、失3分，不過單場8K已經寫下生涯新高。

敲下勝利打點的陳傑憲獲選為單場MVP，他一上台就向球迷說，「大家好久不見，2年沒在主場得MVP了。」談到滿壘時上場的心情，陳傑憲說很感謝隊友在前面的努力，才讓他能有機會滿壘時上場建功，雖然他開季有些低潮，但也感謝球迷的支持，在經過前10場後找回比賽節奏。

(中時 )