台灣數位平台預約接送從業人員產業工會發言人李威爾。(簡立欣攝)

愈來愈多乘客透過叫車平台搭計程車，路上招車的計程車空車率居高不下，如何兼顧運將荷包及車隊品牌，同時又讓乘客坐得舒適安全？工會提出解決方案。

台北市計程車駕駛員職業工會秘書彭芝園表示，由於現在平台和車隊概念分不清，現行「1輛計程車只能加入1家車隊」剝削性法規必須廢除，讓司機有自由選擇權；此外，除了應該明確規範叫車平台的權利與義務，叫車平台抽成也應該有上限：「為何叫車平台賣1個資訊就收車資的22％？司機會痛！」他表示，要不是高空車率、高費率，誰願意忍耐這種剝削？

台灣數位平台預約接送從業人員產業工會發言人李威爾表示，首先要釐清計程車司機跟車隊、車行的關係是承攬還是雇傭：「車行和車隊都認為計程車司機是承攬而非受雇，我們也自認為我們是承攬；因此如果交通部要認定計程車司機是受雇，那司機們就應該要有相關配套：基本工時、時薪保障、勞健保、特休假；只要勞工該享有的，我們都要有。」反之，如果交通部認定計程車司機是承攬，那麼為何只能跟一家業者承攬？

此外，計程車產業過去的相關者只有車行、車隊、駕駛和消費者，2019年6月交通部公告俗稱「Uber條款」的103之1條修正草案之後，多了叫車平台這個角色，但交通部沒有納入管理。為了讓運將、車隊、乘客三贏，李威爾表示，工會提了幾個解決方案。

第一，讓政府認定的工會來做教育訓練，做完就發標章。乘客搭計程車在意的不外乎安全和舒適，因此他建議，不要再讓車隊訓練司機，而沒有實體、只有APP的叫車平台UBER更缺乏教育訓練，政府應該都接過來做。

第二，增加第三人責任險，降低車隊和車行的連帶責任，相信這是商業同業公會樂見；此外正在修的強制責任險、乘客險也上修到3000萬，讓車隊專心經營品牌。未來只要加入開放雙平台的車隊，有認證標章和第三人責任險，提高素質，讓民眾知道即使司機是參加多個叫車平台，但乘客有保障、很安全。

第三，為了讓計程車司機回歸正常生活以及退休保障，工會要求參加多個叫車平台的司機一定要有駕駛人的傷害險、死亡險、醫療險。現在計程車司機有勞保的不到30％，非常低，65歲退休後沒有生活費；若能做好制度性保障，未來運將、車隊、乘客都能受益。

(旺報 )