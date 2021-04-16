「日本放送協會」（NHK）16日報導，由於釣魚台周邊情勢持續緊張，日本陸上自衛隊有意於今秋舉行史上最大規模的島嶼防禦演習，據稱參演兵力達約14萬人，代表陸上自衛隊將「傾巢而出」，加強對中國大陸的牽制。

報導表示，目前正持續強化離島防禦能力的陸上自衛隊，有意於今年9至11月期間舉行大規模部隊機動演習，將駐防在北海道、東北和四國等地區的3個師團和旅團，完整地移動至九州部署；其他身處日本各地的陸自單位也會進行相關演練，最終包含在演習中的兵力將達到約14萬人。

根據日本2020年《防衛白皮書》，截至2020年3月31日為止，日本陸上自衛隊的編制員額約15.1萬人，實際員額則約13.8萬人。因此所謂的「約14萬人參加」，其實就是要求陸上自衛隊全面出動，準備因應島嶼防禦任務。

NHK強調，演習不只動員自衛官，其他戰甲車和後勤物資等，也會由運輸船或運輸機載至當地，以驗證在實際發生衝突時，日本是否能迅速將部隊調動至離西南部離島最接近的九州，並持續為其提供後勤支援。

《沖繩時報》指出，自陸上自衛隊創立至今，其曾進行過4次全國規模的演習，最近一次於1993年舉行，當時演習持續3週，約14萬人參加；雖然規模與今年預定的演習相當，不過當時並非以島嶼防禦作戰為想定。該報指出，由於日本安全情勢日漸嚴峻，自衛隊有意藉此展現實力，提高對中國大陸的嚇阻能力。

(中時新聞網)