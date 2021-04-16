嘉義鹽漬人頭案主嫌陳佳富（中）遭起訴後，首度出庭時全程昏睡，還裝瘋賣傻。（中時資料照）

新北市三重分局大同派出所的警員一如往常檢視民眾信件，其中一封匿名信奪走了警員的目光，內文寫下，有屍體被棄在嘉義某寺廟附近公廁馬桶的水箱蓋上，並附上詳盡的地址，嘉義警方在半信半疑之下前往信中的地點，竟真的發現一個如西瓜般大的塑膠袋，掀開層層的包裝紙，一只沾黏鹽巴、頸部被平整切割的女性頭顱驚現在所有警官面前，成為一起兄長為詐領保險金，逆謀殺害妹妹的駭人案件偵辦開端。

陳佳富手寫的收件人地址洩漏凶嫌地緣關係，反被聰明誤。（中時資料照）

陳佳富2013年3月17日凌晨4時許，從三重警分局帶回嘉義水上警分局進行訊問，他疑似腿軟，全程被警方又拖又扛的走。（中時資料照）

時間回到2013年3月15日，嘉義縣水上警分局在獲新北警通報後，前往信中指稱的地點尋找，果真在公廁中看見一個白色塑膠袋，員警將呈球狀的塑膠帶拿在手上掂了掂分量，心想「這麼小的塑膠袋怎可能裝遺體？」並逐層打開來看。

警方拆開塑膠袋，發現內有包裝紙層層包裹，接連打開三、四層，塑膠袋內出現女性T恤和內褲，員警表情漸趨於凝重，直到最後一層塑膠袋飄出腐臭異味，員警臉色大變，認定「代誌大條了」。

而剝開塑膠袋最內層，上頭的包裝紙寫下三個字「陳XX」，一邊掉出如同鹽巴的顆粒狀物體，接著袋內赫然露出一只呈現乾癟的女性頭顱，塑膠袋內遺留有屍水、面目尚可辨識，另上排有缺牙明顯特徵，蓄留短髮、眼睛閉合，年齡乍看約3、40歲。

警方在當時火速成立專案小組，並報請嘉義地檢署指揮偵辦，在透過法醫採集眼球液體與毛髮等檢體後，確認亡者為2012年間失蹤的新北市三重區陳姓女子，並連繫上其母親前來認屍，陳母一見到包裹頭顱的外套與褲子頓時悲從中來，黯然表示就是女兒衣物。

檢警大動作清查監視器畫面，並鎖定一名有利嫌疑人，即為陳女的二哥陳佳富，監視器畫面拍攝到陳佳富曾在3月12日時在家中提出三大袋塑膠袋，且陳的住處浴室牆面也採集到陳女的血跡，證據均指向陳佳富，但陳佳富卻在檢警偵訊過程中低頭不語、面無表情，見到律師到場後，卻又一掃疲態，談吐相當流利。最終嘉檢以殺人罪嫌將其起訴。

檢方查出，陳佳富早在2012年間就多度替妹妹投保保險，因不滿妹妹患有精神疾病，到處坐上計程車，誘惑司機與她性交易，讓陳佳富感到相當丟臉，才開始密謀此起詐保案件。

檢方亦發現，陳佳富為廚師，在殺害妹妹後，先掐昏對方，不顧對方有心跳，逕自拿起菜刀，一刀剁下頭顱並肢解屍體，將肉塊放進絞肉機中加水稀釋攪成碎泥汙水，並倒在浴室排水孔中，剁下的人頭抹上厚厚的鹽巴醃漬，冰入冰箱防堵異味，再於13日進行變裝，將頭顱從新北市帶到嘉義縣水上鄉，並假裝好心寫信至新北市三重分局大同派出所，告知警方該處有屍體，好讓妹妹的死訊曝光，方能詐領保險金。

儘管陳佳富多方算計謀劃，仍敗在字跡，檢警發現，頭顱包裝紙上的字與大同派出所收到之匿名信筆跡吻合，不僅如此，陳母也證實，在嘉義該寺廟前監視器影像所拍攝下的變裝客所著之背包與機車，均為兒子所擁有，全案才終偵破。

檢方求刑時，認為陳佳富殺妹手法兇殘，犯案後也不欲認罪想脫罪，恐怕難以教化與矯治，求處死刑，案經上訴二審，法官考量陳母求情，且痛失女兒的傷痛未平，若兒子也遭判死刑恐再次重創精神，最終於2015年3月，處以無期徒刑定讞。

(中時新聞網)