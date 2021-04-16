新概念「職人演說表達」選秀節目《誰語爭鋒》，除了有各地素人前來挑戰外，還有王彩樺、張棋惠、張立東、吳亦帆、那那大師及外國型男佩德羅等組成藝人戰隊，本週主題是「感動故事」，前年喪母的張棋惠，強忍悲痛以母親抗癌的過程當作她的比賽主題，練習時就讓隊友王彩樺哽咽落淚：「所以我們要懂得珍惜、惜緣、惜福和妳現在擁有的，我覺得這才是最重要的。」被感動的張立東也說：「我剛剛聽完，就想馬上打電話給我媽。」藝人戰隊為此哭成一團。

張棋惠在首場比賽以一家人陪伴母親抗癌的過程，當作演講內容，用一對青澀男女的愛情故事做為開場，「男孩帶著一把吉他去書店追女孩，男孩說：『小姐，要不要給我追？（台灣國語腔）』，然後女孩被追到了，也生下了4個很可愛的孩子。」本來以為一家人可以從此過著幸褔快樂的日子，未料有一天女孩突然罹癌，被告知僅剩半年生命，全家人堅持不放棄、陪她去治療，終於奇蹟似的延續了8年生命。

張棋惠哽咽繼續：「但癌細胞不放過女孩，讓她再次進入加護病 『心跳停止、電擊、切結書』他們一度差點失去女孩。」女孩變得無法言語，但仍努力寫下很多字留給家人，之後情況急轉直下，她開始不認得人、甚至昏迷，「一家人依舊在女孩枕頭邊放她喜歡聽的歌，男孩也拿吉他唱歌給女孩。」最後不敵病魔過世，「我記得那一天的天空是紫色的，很美的日落，女孩到天堂了，她的孩子、丈夫帶著她未完成的熱情及夢想，努力走下去，她是我的母親，最勇敢的抗癌鬥士。」演講完後情緒潰堤，令在場所有人為之動容。

佩德羅則分享他誤打誤撞到台灣念書，上節目小有名氣後，為了夢想到日本工作、念書，去年因需更換簽證的關係回台，卻在機場聽到讓他一輩子都忘不了的聲音：「古希臘神雕般的完美身材、裸體主義知識分子、西班牙代表佩德羅，你回來了！這一次會留下來嗎？」原來那個海關人員是他的粉絲，這番話深深感動了他，當下就決定這輩子再也離不開台灣，他堅定的說：「台灣是我的家。」節目每週六晚間10點在東森綜合台播出。

(中時 )